مردم به سخنان دروغین روی خوش نشان نمی دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن علوی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی اظهارداشت: دشمنان با فشارهای ناشی از تحریم های ظالمانه و همچنین تخریب دولتمردان، نمایندگان مجلس و همچنین سازمان ها و نهادهای حاکمیتی به دنبال سلب اتحاد ملت از نظام و مسئولان هستند و اینکه دل مردم را از امید تهی کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه در شرایطی که مسئولان نظام جهت رفع مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا تلاش می کنند، اخبار کذب و تخریبی از سوی دشمنان نظام در فضای مجازی با هدف ایجاد خلل در روند خدمت رسانی در حال وقوع است و جای تأسف دارد که شاهد این اقدامات در برخی از رسانه ها و همچنین در سخنرانی برخی افراد صاحب تریبون در سطح ملی و محلی هستیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: این اقدامات تخریبی با نزدیک شدن به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تشدید می شود تا جایی که برخی از آن با عنوان فتنه ۹۸ یاد می کنند.

علوی بیان کرد: این افراد غافل از این هستند که این دست از اقدامات در جهت اهداف دشمنان انقلاب اسلامی است و اسباب نارضایتی مردم را فراهم می کند و در شرایط فعلی به هیچ وجه به مصلحت انقلاب و نظام نیست.

وی با تأکید بر اینکه امروز ملت ایران تشنه صداقت، اخلاق اسلامی و کرامت انسانی است، اظهارداشت: قطعا مردم به کسانی که با توسل به سخنان دروغین و تخریب دیگران به دنبال اهداف سیاسی هستند، روی خوش نشان نمی دهند.

علوی خاطرنشان کرد: از قوه قضائیه درخواست می کنم جهت جلوگیری از فضای ناپسند فعلی، رسالت قانونی خود را فارغ از نگاه های سیاسی انجام دهد.