تندباد با سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت همدان را در نوردید

سعید باقری در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان اینکه از بامداد چهارشنبه شاهد وزش تندباد در برخی مناطق استان همدان هستیم، سرعت فعلی آن را در همدان ۵۰ کیلومتر برساعت اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه سرعت وزش باد حداکثر تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت گزارش می‌شود، افزود: تا عصر امروز این وضعیت پایان می‌یابد و فردا از شدت وزش باد در استان همدان کاسته خواهد شد.

وی در توضیح پیش بینی وضعیت هوای استان همدان با بیان اینکه از بعدازظهر امروز وضعیت آب و هوایی قسمت شمالی استان همدان شامل رزن، کبودرآهنگ، فامنین و گل تپه ابری است و گاهی با وزش باد همراه می شود و کاهش دما را خواهیم داشت، گفت: نواحی کوهستانی و مرکزی شامل همدان، اسدآباد، قهاوند و بهار نیز قسمتی ابری گاهی وزش باد و کاهش دما پیش بینی شده است.

باقری در توضیح وضعیت آب و هوایی نواحی جنوبی استان شامل ملایر، نهاوند و تویسرکان نیز گفت: در این نواحی نیز شرایط آب و هوایی قسمتی ابری گاهی وزش باد و کاهش دما پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه دمای فعلی همدان ۵ درجه بالای صفر گزارش می‌شود، گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته شهرستان رزن با منفی ۴ درجه سردترین و نهاوند با ۱۱ درجه بالای صفر گرمترین نقاط استان همدان بوده اند.

وی با بیان اینکه امشب دما در استان همدان با کاهش همراه خواهد بود، اضافه کرد: توده هوای سرد تا اواسط هفته آینده میهمان همدان خواهد بود.

گفتنی است؛ تندباد در برخی مناطق شهر همدان خساراتی به بار آورده است.