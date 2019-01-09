به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: معاون اول رئیس جمهور بخشنامهای را به کلیه دستگاههای اجرایی کشور ارسال کرد که بر مبنای آن به صورت یکپارچه از لایحه بودجه دفاع کنند.
وی گفت: معاونت بودجه و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه به شدت مراقبت میکنند از ناحیه دستگاههای اجرایی کارشناسان دستگاهها، در جهت تامین نظر دولت و اجرای بخشنامه معاون اول رئیس جمهور اقدام کنند تا لایحه بودجه از کمیسیونهای مجلس و از صحن علنی مجلس شورای اسلامی عبور کند.
امیری درخصوص برخی گمانه زنیها مبنی بر لابی گری در مجلس درخصوص لایحه بودجه تصریح کرد: تاکنون گزارش مکتوبی در این خصوص به ما داده نشده اما بنده هم به معاونت تقنینی معاونت امور مجلس و همچنین معاونین پارلمانی دستگاههای اجرایی تاکید کردم که همه باید به صورت یکپارچه از لایحه بودجه دفاع کنند و هیچ کس حق ندارد به صورت بخشی نگری به بودجه نگاه داشته باشد.
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