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۱۹ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۴۲

امیری در حاشیه جلسه هیئت دولت؛

تمام دولت بصورت یکپارچه از لایحه بودجه دفاع می‌کنند

تمام دولت بصورت یکپارچه از لایحه بودجه دفاع می‌کنند

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: معاونین پارلمانی دستگاه‌های اجرایی باید به صورت یکپارچه از لایحه بودجه دفاع کنند و هیچ کس حق ندارد به صورت بخشی نگری به بودجه نگاه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: معاون اول رئیس جمهور بخشنامه‌ای را به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور ارسال کرد که بر مبنای آن به صورت یکپارچه از لایحه بودجه دفاع کنند.

وی گفت: معاونت بودجه و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه به شدت مراقبت می‌کنند از ناحیه دستگاه‌های اجرایی کارشناسان دستگاه‌ها، در جهت تامین نظر دولت و اجرای بخشنامه معاون اول رئیس جمهور اقدام کنند تا لایحه بودجه از کمیسیون‌های مجلس و از صحن علنی مجلس شورای اسلامی عبور کند.

امیری درخصوص برخی گمانه زنی‌ها مبنی بر لابی گری در مجلس درخصوص لایحه بودجه تصریح کرد: تاکنون گزارش مکتوبی در این خصوص به ما داده نشده اما بنده هم به معاونت تقنینی معاونت امور مجلس و همچنین معاونین پارلمانی دستگاه‌های اجرایی تاکید کردم که همه باید به صورت یکپارچه از لایحه بودجه دفاع کنند و هیچ کس حق ندارد به صورت بخشی نگری به بودجه نگاه داشته باشد.

کد مطلب 4508418
محمد مهدی ملکی

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