به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: معاون اول رئیس جمهور بخشنامه‌ای را به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور ارسال کرد که بر مبنای آن به صورت یکپارچه از لایحه بودجه دفاع کنند.

وی گفت: معاونت بودجه و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه به شدت مراقبت می‌کنند از ناحیه دستگاه‌های اجرایی کارشناسان دستگاه‌ها، در جهت تامین نظر دولت و اجرای بخشنامه معاون اول رئیس جمهور اقدام کنند تا لایحه بودجه از کمیسیون‌های مجلس و از صحن علنی مجلس شورای اسلامی عبور کند.

امیری درخصوص برخی گمانه زنی‌ها مبنی بر لابی گری در مجلس درخصوص لایحه بودجه تصریح کرد: تاکنون گزارش مکتوبی در این خصوص به ما داده نشده اما بنده هم به معاونت تقنینی معاونت امور مجلس و همچنین معاونین پارلمانی دستگاه‌های اجرایی تاکید کردم که همه باید به صورت یکپارچه از لایحه بودجه دفاع کنند و هیچ کس حق ندارد به صورت بخشی نگری به بودجه نگاه داشته باشد.