80 درصد ساختمانهای جدید الاحداث استاندارد است

بهادر عمرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به دنبال پیگیری های صورت گرفته توسط نهادهای مسئول مقررات ساخت و ساز و آیین نامه های مربوط به ساختمان در 100 درصد ساختمانهایی که با نظارت مهندسان ناظر ساخته شده رعایت می شود اما مصالح غیر استاندارد باعث کاهش درصد ساختمان های مقاوم می شود .

رئیس دفتر نظام مهندسی حوزه کرج خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه در کرج 80 درصد ساختمان های جدید کرج بر اساس استانداردهای ساختمان سازی کشور ساخته شده اند و 20 درصد باقیمانده به دلیل مصالح غیراستاندارد ساختمان هایی غیراصولی خوانده می شوند.

عمرانی خاطرنشان کرد: بر اساس مقررات جدید ساختمان های دارای مجری ذیصلاح از بتن استاندارد استفاده می کنند و آزمایشگاهی استاندارد بخش های مختلف ساخت وساز در این قبیل ساختمان ها را کنترل می کند.

رئیس دفتر نظام مهندسی حوزه کرج ادامه داد: همچنین یک گروه کنترل مضاعف پس از ساخت و ساز قسمت های مختلف ساختمان را مورد آزمایش های استاندارد قرار می دهند.

عمرانی یادآور شد: وضعیت ساختمان سازی با وجود تعداد زیاد مهندسان ناظر و قوانین موجود هر سال بهتر از قبل می شود اما در این خصوص مالکان نیز باید با مقررات مربوط به ساختمان آشنا شوند.

وی تاکید کرد: مالکان هنوز به مقررات جدید ساختمان سازی کشور عادت نکرده اند و اجرای آن را باعث صرف هزینه های بیشتر می دانند در حالی که رعایت این مقررات هزینه های آینده را کاهش می دهد.