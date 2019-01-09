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۱۹ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۵۷

معاون نخست وزیر نگلیس:

شهروندان انگلیسی بدنبال گزینه جدید برای برگزیت نیستند

شهروندان انگلیسی بدنبال گزینه جدید برای برگزیت نیستند

معاون نخست وزیر انگلیس در گفتگویی از علاقمندی و خواست مردم این کشور برای تحقق برگزیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «دیوید لیدینگتون» معاون نخست وزیر انگلیس در گفتگو با بی بی سی اظهار داشت: مردم انگلیس در خصوص برگزیت بدنبال گزینه جدیدی نیستند. 

وی در ادامه افزود: شهروندان بریتانیا خواهان اجرایی شدن برگزیت بوده و بر خلاف گزینه های مطرح از سوی برخی مقامات اروپایی و کارشناسان خواستار برگزاری همه پرسی دوباره یا اقدامی مشابه در این باره نیستند. 

وزیر امورکابینه انگلیس همچنین خاطر نشان کرد: زمان زیادی تا موعد تحقق برگزیت باقی نمانده و بزودی شاهد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا خواهیم بود. 

پارلمان انگلیس از امروز برای مدت ۵ روز بحث و گفتگو برای اعلام رای در خصوص برگزیت را آغاز می کند.

کد مطلب 4508568
شقایق لامع زاده

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