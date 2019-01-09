مدیریت بحران «محله محور» باشد

به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی، امروز در جلسه مدیریت بحران شهرستان مرند با تاکید بر ضرورت همکاری کلیه دستگاه های اجرایی در مدیریت بحران خاطرنشان کرد: مدیریت بحران باید محله محور بوده و در آموزش های مقابله با بحران تغییر نگرش ایجاد کرد چرا که در زلزله زاهدان دانش آموزان که زیر میز پناه گرفته بودند در اثر آتش سوزی جانشان را از دست دادند لذا ضروری است در آموزش های بحران تجدیدنظر شود.

فرماندار شهرستان ویژه مرند با بیان اینکه رویکرد «محله محوری» برای مقابله با بحران سبب مشارکت بیشتر اهالی محله‌ های مختلف در محدوده هر مدرسه برای مدیریت بحران می‌شود، خاطرنشان کرد: با رویکرد محله محوری ساکنان محله‌ ها نیز با نقاط خطر و مقابله با بحران آشنا و آموزش‌ های لازم برای کاهش ریسک و خطرات را فرا می ‌گیرند.

وی افزود: هنر مدیران در مواقع بحران این است که در بحران، جاهای پنهان را ببیند و نگاه مدیر باید از بالا و در برگیرنده تمامی جوانب باشد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در فصل زمستان همه دستگاه ها باید آمادگی کامل و وافر از لحاظ امکانات و نیرو برای خدمات رسانی بهتر داشته باشند، تصریح کرد: بدون داشتن نگاه جزیره ای در هنگام بحران ها، تمامی دستگاه ها، امکانات خود را در راستای حل مشکلات استفاده کنند.

گرشاسبی با اشاره به در پیش بودن شرایط جوی نامناسب در روزهای آتی گفت: همه گروه‌های امدادی و دستگاه‌ ها در زمینه کاهش بحران جاده ای همت کنند و اقدامات ویژه ای برای افزایش ایمنی تردد عابران پیاده در فصل سرما تدوین شود.

فرماندار ویژه مرند با اشاره به ظرفیت بالای نهادهای مردم نهاد ابراز داشت: باید از ظرفیت سمن ها در آموزش مقابله با بحران استفاده شود و از پتانسیل آن ها برای کمک و امدادرسانی کمک گرفت.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری کنسرت ها در شهرستان مرند عنوان کرد: مکان های برگزاری کنسرت ها در شهرستان مرند باید از لحاظ ایمنی و رعایت استاندارد های لازم از قبیل درب های اضطرای و اطفا حریق مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و در این زمینه از نظرات افراد متخصص از جمله آتش نشانی استفاده شود.

گرشاسبی در ادامه با اشاره به رفتار و تعامل مثبت دستگاه ها در زمان بحران تاکید کرد: قدامات در زمان بحران فرا بخشی بوده و دستگاه ها در بحران علاوه بر حفظ تعامل با تمام امکانات سریعا وارد عمل شوند و کارها و کمک رسانی را اولویت بندی کرده و از کارکردن دستورالعمل که برای زمان عادی و برای کارهای روزمره تدوین شده پرهیز کنند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی همچنین از روسای ادارات خواست با افراد نیازمند کمک و درمانده برخورد مناسب داشته باشند و اگر خدمتی انجام می دهند باید شأن و شخصیت افراد درمانده مد نظر قرار گیرد.

وی در پایان از شهرداران و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای خواست بررسی لازم برای استفاده از محلول به جای نمک پاشی به دلیل مضرات بیشتر صورت گیرد.