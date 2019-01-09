جزئیات قتل دانش آموز شیرازی/ درگیری خارج از مدرسه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، محمد کماندار ادامه داد: ساعت ۱۰ صبح امروز چهارشنبه ۱۹ دی ماه متاسفانه یکی از دانش آموزان دبیرستان ارسنجانی در این ناحیه، خارج از محیط مدرسه به قتل رسیده است.

این مسئول گفت: مقتول دانش‌آموز پایه دهم رشته انسانی دبیرستان ارسنجانی بوده است و قاتلین دانش‌آموزان هنرستان‌های جوانمردی و دستغیب به همراه یک نفر از اراذل بوده‌اند.

وی گفت: این دانش‌آموز پس از امتحان و با تعطیلی مدرسه، در راه رفتن به سمت منزل بوده است که با تعدادی از دانش‌آموزان دیگر مدارس درگیر می‌شود که متاسفانه منجر به قتل وی شد .

مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ شیراز ابراز داشت: در پی این اتفاق بلافاصله مدیر دبیرستان مربوط در محل حاضر شد و مراتب را به اورژانس و پلیس اطلاع داده است .

کماندار خاطرنشان کرد: از آنجا که حادثه در بیرون از مدرسه رخ داده است، گزارش‌های تکمیلی باید توسط پلیس اعلام شود؛ همچنین علت درگیری هنوز مشخص نیست .

وی با تاکید بر اینکه مسئول حراست بازرسی و مرکز مشاوره آموزش و پرورش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند اعلام کرد: یک نفر نیز مامور پیگیری موضوع از طریق کلانتری محل و پیمودن مراحل قانونی است .

مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ شیراز ضمن ابراز تاسف از این حادثه اعلام کرد: به خانواده ها توصیه می کنیم مراقبت‌های لازم را اعمال کنند تا شاهد بروز اینگونه رویدادها نباشیم.