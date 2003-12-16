عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

*القدس العربي

- جرج بوش: عراق پس از دستگيري صدام هنوزخطرناك است

- 9 عراقي در دو حمله جداگانه به مركز پليس كشته شدند

- عبدالعزيزحكيم : صدام محاكمه خواهد شد

- پليس عراق تظاهركنندگان طرفدار صدام را متفرق كرد

- نوال ابراهيم الحسن خواهر صدام درگفتگو با القدس العربي : ما نمي خواهيم صدام در عراق محاكمه شود

- رژيم صهيونيستي قصد دارد در محاكمه صدام رئيس جمهور مخلوع عراق شركت كند

- شارون در واكنش به خبر دستگيري صدام : اسراييل مي خواهد درمحاكمه صدام شركت كند

- يك فرد مسلح به اتوبوسي دركويت تيراندازي كرد كه درنتيجه 5 كويتي زخمي شدند

- سوريه به هرگونه حمله پاسخ خواهد داد

- روزنامه هاي صهيونيستي : دستگيري صدام، آغاز جنگ ميان اسلام و غرب است

- با دستگيري صدام حزن واندوه بر شهرهاي تكريت ، فلوجه و موصل سايه افكند

- صدام تنها خواستار گفتگو با افسر آمريكايي شد

- آمريكا غنائم عراق را ميان خود و شريكانش تقسيم مي كند

*الحيات

- تلويزيون كويت از دستگيري عزت ابراهيم الدوري مرد شماره دو رژيم بعث عراق توسط نيروهاي آمريكايي خبر داد

- كارولوس و سفاح ليون دو وكيل فرانسوي خود را براي دفاع از صدام آماده مي كنند

- جرج بوش قول داد محاكمه صدام علني و با نظارت ناظران بين المللي و شوراي امنيت برگزار شود

- شوراي حكومت انتقالي عراق امروز درباره انتقال قدرت به مردم عراق گفتگو مي كند

- عراقي ها اميدوارند صدام در بهار سال آينده محاكمه شود

- صدام در حضور پل برمر" حاكم آمريكايي عراق و ريكاردو سانچزفرمانده نيروهاي آمريكايي در عراق به اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق ناسازا گفت

- با وجود دستگيري صدام هنوز حملات، بازداشت ها ، ترور و تظاهرات ادامه دارد

- طراح انفجارهاي اخير در استانبول تاكيد كرد كه اسامه بن لادن دستور انجام حملات را داده است

- يك كويتي كه دو روز پيش به نيروهاي آمريكايي حمله كرده بود دستگير شد

- كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا به دليل ابتلا به سرطان پروستات تحت عمل جراحي قرار گرفت

* الزمان

- دونالد رامسفلد : با صدام همانند اسيرجنگي برخورد مي شود

- بوش : درباره نحوه محاكمه صدام با عراقي ها صحبت مي كنيم

- رامسفلد وزيردفاع آمريكا از همكاري صدام با گروه هاي مختلف در عراق خبر داد

- اطلاعاتي درباره انتقال صدام به يكي از مراكز نظامي آمريكا در قطر بدست آمد

- صدام خواستار گفتگو با نيروهاي آمريكايي كه وي را دستگير كرده بودند، شد

- صليب سرخ انتظار دارد با صدام عيادت كند

- پل برمر حاكم آمريكايي عراق : سوريه بايد تلاش كند جلوي "تروريستها" را بگيرد

- 7 پليس عراقي در دوحمله جداگانه به مركز پليس شهر العامريه و الحسينيه كشته شدند

- يك هيات از اتحاديه عرب براي بررسي جزييات حقايق درباره صدام به بغداد مي رود

- يك ژنرال آمريكايي نزديكان صدام را مورد بازجويي قرار داد تا مخفي گاه صدام را فاش كنند

- 60 پليس انگليسي براي آموزش نيروهاي امنيتي جديد عراق به اين كشور اعزام مي شوند

- پليس تظاهركنندگان طرفدار صدام را در شهرهاي تكريت ، فلوجه متفرق كردند

- ژاك شيراك خواستار تلاش جامعه بين الملل براي بازسازي عراق شد

- نيروهاي آمريكايي به فيلمبرداران اجازه دادند ازمخفي گاه صدام فيلم برداري كنند

* الشرق الاوسط

- ديكتاتوري (صدام حسين ) كه 50 كاخ ساخته بود سرانجام دريك لانه عنكبوت مخفي شده بود

- مسئولان آمريكايي: يكي از نيروهاي گارد رياست جمهوري عراق محل اختفاي صدام را به نيروهاي آمريكايي اطلاع داد

- سازمان جاسوسي آمريكا (سيا)استراتژي خود را پس از دستگيري صدام درعراق تغيير مي دهد

- چهارتن ازاعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق مدت 30 دقيقه با صدام در مركز نيروهاي آمريكايي عيادت كردند

- ديكتاتور سابق عراق خواستار گفتگو با نيروهايي آمريكايي حمله كننده به منزلش شد

- كردهاي عراقي مخفي گاه صدام را شناسايي كردند

- صدها تظاهركننده درشهرهاي تكريت و فلوجه عراق دستگيري صدام را محكوم كردند

- مردم عراق با شنيدن خبر دستگيري ديكتاتور عراق پايكوبي كردند