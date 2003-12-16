عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

*القدس العربي
- جرج بوش: عراق پس از دستگيري صدام هنوزخطرناك است
- 9 عراقي در دو حمله جداگانه به مركز پليس كشته شدند
- عبدالعزيزحكيم : صدام محاكمه خواهد شد
- پليس عراق تظاهركنندگان طرفدار صدام را متفرق كرد
- نوال ابراهيم الحسن خواهر صدام درگفتگو با القدس العربي : ما نمي خواهيم صدام در عراق محاكمه شود
- رژيم صهيونيستي قصد دارد در محاكمه صدام رئيس جمهور مخلوع عراق شركت كند
- شارون در واكنش به خبر دستگيري صدام : اسراييل مي خواهد درمحاكمه صدام شركت كند
- يك فرد مسلح به اتوبوسي دركويت تيراندازي كرد كه درنتيجه 5 كويتي زخمي شدند
- سوريه به هرگونه حمله پاسخ خواهد داد
- روزنامه هاي صهيونيستي : دستگيري صدام، آغاز جنگ ميان اسلام و غرب است
- با دستگيري صدام حزن واندوه بر شهرهاي تكريت ، فلوجه و موصل سايه افكند
- صدام تنها خواستار گفتگو با افسر آمريكايي شد
- آمريكا غنائم عراق را ميان خود و شريكانش تقسيم مي كند
*الحيات
- تلويزيون كويت از دستگيري عزت ابراهيم الدوري مرد شماره دو رژيم بعث عراق توسط نيروهاي آمريكايي خبر داد
- كارولوس و سفاح ليون دو وكيل فرانسوي خود را براي دفاع از صدام آماده مي كنند
- جرج بوش قول داد محاكمه صدام علني و با نظارت ناظران بين المللي و شوراي امنيت برگزار شود
- شوراي حكومت انتقالي عراق امروز درباره انتقال قدرت به مردم عراق گفتگو مي كند
- عراقي ها اميدوارند صدام در بهار سال آينده محاكمه شود
- صدام در حضور پل برمر" حاكم آمريكايي عراق و ريكاردو سانچزفرمانده نيروهاي آمريكايي در عراق به اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق ناسازا گفت
- با وجود دستگيري صدام هنوز حملات، بازداشت ها ، ترور و تظاهرات ادامه دارد
- طراح انفجارهاي اخير در استانبول تاكيد كرد كه اسامه بن لادن دستور انجام حملات را داده است
- يك كويتي كه دو روز پيش به نيروهاي آمريكايي حمله كرده بود دستگير شد
- كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا به دليل ابتلا به سرطان پروستات تحت عمل جراحي قرار گرفت
* الزمان
- دونالد رامسفلد : با صدام همانند اسيرجنگي برخورد مي شود
- بوش : درباره نحوه محاكمه صدام با عراقي ها صحبت مي كنيم
- رامسفلد وزيردفاع آمريكا از همكاري صدام با گروه هاي مختلف در عراق خبر داد
- اطلاعاتي درباره انتقال صدام به يكي از مراكز نظامي آمريكا در قطر بدست آمد
- صدام خواستار گفتگو با نيروهاي آمريكايي كه وي را دستگير كرده بودند، شد
- صليب سرخ انتظار دارد با صدام عيادت كند
- پل برمر حاكم آمريكايي عراق : سوريه بايد تلاش كند جلوي "تروريستها" را بگيرد
- 7 پليس عراقي در دوحمله جداگانه به مركز پليس شهر العامريه و الحسينيه كشته شدند
- يك هيات از اتحاديه عرب براي بررسي جزييات حقايق درباره صدام به بغداد مي رود
- يك ژنرال آمريكايي نزديكان صدام را مورد بازجويي قرار داد تا مخفي گاه صدام را فاش كنند
- 60 پليس انگليسي براي آموزش نيروهاي امنيتي جديد عراق به اين كشور اعزام مي شوند
- پليس تظاهركنندگان طرفدار صدام را در شهرهاي تكريت ، فلوجه متفرق كردند
- ژاك شيراك خواستار تلاش جامعه بين الملل براي بازسازي عراق شد
- نيروهاي آمريكايي به فيلمبرداران اجازه دادند ازمخفي گاه صدام فيلم برداري كنند
* الشرق الاوسط
- ديكتاتوري (صدام حسين ) كه 50 كاخ ساخته بود سرانجام دريك لانه عنكبوت مخفي شده بود
- مسئولان آمريكايي: يكي از نيروهاي گارد رياست جمهوري عراق محل اختفاي صدام را به نيروهاي آمريكايي اطلاع داد
- سازمان جاسوسي آمريكا (سيا)استراتژي خود را پس از دستگيري صدام درعراق تغيير مي دهد
- چهارتن ازاعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق مدت 30 دقيقه با صدام در مركز نيروهاي آمريكايي عيادت كردند
- ديكتاتور سابق عراق خواستار گفتگو با نيروهايي آمريكايي حمله كننده به منزلش شد
- كردهاي عراقي مخفي گاه صدام را شناسايي كردند
- صدها تظاهركننده درشهرهاي تكريت و فلوجه عراق دستگيري صدام را محكوم كردند
- مردم عراق با شنيدن خبر دستگيري ديكتاتور عراق پايكوبي كردند
سرويس بين الملل خبرگزاري مهر: عناوين مهم امروز (سه شنبه) روزنامه هاي الشرق الاوسط ، الحيات ، القدس العربي و الزمان به اين شرح است.
*القدس العربي
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