۵۱۵ ناشر در استان اصفهان مجوز نشر گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی انصاری پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم بیست و چهارمین دو سالانه جایزه کتاب استان اصفهان اظهار داشت: برگزاری این مراسم به معنی تجلیل از فرهیختگان دانش و علم و افرادی است که کتاب را خلق می کنند.

وی با بیان اینکه از افتخارات بزرگ ما به عنوان امت پیامبر این است که مبنای اصلی دین ما معرفت، دانش و علم است، ابراز داشت: در دین اسلام به عنوان کاملترین دین به کسب دانش و علم اهمیت بسیاری داده شده است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد استان اصفهان با بیان اینکه واژه کتاب ۵۸۲ بار در قرآن کریم آمده است،‌ تصریح کرد: در قرآن کریم دو بار واژه قلم و سه بار کلمه (اقرا) ذکر شده است و این تعداد واژه ها در قرآن کریم نشان دهنده معجزه پیامبر اسلام و توصیه های ایشان نسبت به بحث کتاب، نوشتن و مطالعه کتاب است.

تنها راه پیشرفت بشر در ابعاد شخصی و اجتماعی، توجه به دانش و آگاهی است

وی با بیان اینکه از قرآن کریم در قالب کتاب آسمانی به عنوان معجزه پیامبر یاد شده است، افزود: تنها راه پیشرفت بشر در ابعاد شخصی و اجتماعی، توجه به معرفت، دانش و آگاهی است و در این بین جایگاه کتاب نتیجه هم نشینی یک عالم با معرفت است و جایگاه ویژه ای در قرآن کریم دارد.

حجت الاسلام انصاری جایگاه کتاب در توسعه همه جانبه یک کشور را معنا دار دانست و افزود: اگر یک کتاب بخواهد به ثمر برسد چند گروه نقش بسزایی دارند که اصلی ترین گروه صاحبان قلم، اندیشمندان و صاحبان علم و دانش هستند کسانی که فکر خود را به وسیله قلم به ثبت می رساند.

مهمترین سرمایه یک جامعه صاحبان قلم هستند

وی با اشاره به اینکه در قرآن کریم از صاحبان قلم یاد شده است، اظهار داشت: مهم ترین سرمایه یک جامعه صاحبان قلم هستند و در جامعه ای که قلم ها کار کرده و تولید کتاب داشته باشد آن جامعه در توسعه مسیر علم و فرهنگ گام موثری برداشته است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد استان اصفهان گفت: امروزه در هر جای دنیا حرف از کتاب زده شود اولین واژه ای که به ذهن می رسد صاحب قلم است و برگزاری چنین برنامه هایی یکی از راه های تجلیلی از این بخش ارزشمند در حوزه کتاب است.

وی با اشاره به اینکه ناشرین در تولید کتاب نقش موثری دارند و اثر صاحبان قلم را به کالایی تبدیل می کنند که در دسترس مردم قرار بگیرد، ابراز داشت: آنچه که اثر را ماندگار می کند نشر کتاب است، مولف و کتابفروشی ها از بخش مهم در حوزه کتاب هستند و تا زمانی که کتاب فروشیها وجود نداشته باشند هیچ کتابی به ثمر نرسیده است.

کارشناسان حوزه فرهنگ ابراز رضایتی از سرانه مطالعه ندارند

انصاری با اشاره به سرانه مطالعه کشور افزود: کارشناسان حوزه فرهنگ ابراز رضایتی از سرانه مطالعه ندارند و شان و جایگاه ملت فرهنگ دوست ایران در سرانه مطالعه باید خیلی بیشتر از آمار کنونی باشد.

وی با بیان اینکه گذشته اصفهان در زمینه ادب، فرهنگ و قلم گذشته خوبی بوده است، گفت: اصفهان در بین استان های کشور استان فعالی در حوزه نشر و کتاب فروشی است و ۵۱۵ ناشر در استان اصفهان مجوز نشر گرفته اند، در این چند سال اخبر کتاب هایی که چاپ اول بوده بسیار رشد کرده و اینکه جرات قلم به دست گرفتن در بین نویسنگان زیاد شده است نشانه های خوبی از رشد کیفی صنعت کتاب است.