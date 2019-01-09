مبارزه با قاچاق کالا با استفاده از ابزارهای اقتصادی انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز اکرمی در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان، عنوان کرد: وقتی کارکرد پدیده‌ ای مثل قاچاق اقتصادی می‌ شود تصمیماتی که برای آن گرفته می‌ شود هم اقتصادی است، همچنین برای مبارزه با این پدیده راهکارهای امنیتی نسبت به راهکارهای اقتصادی تأثیر کمتری دارند.

وی اضافه کرد: قاچاق کالا پدیده ای است که از جهات گوناگونی حیات جامعه را تهدید می کند، از یک سو واردات کالاهای قاچاق به تولیدات داخلی مشابه لطمه وارد می زند و مانع از رشد و پیشرفت صنعت کشور می شود.

اکرمی تصریح کرد: برای اینکه از رکود خارج و توسعه و رونق اقتصادی رشد مثبت داشته باشد، باید برای مشکل قاچاق کالا فکر اساسی شود، بدون رفع معضل قاچاق کالا، رسیدن به افق روشن در مسائل اقتصادی بسیار سخت و مشکل خواهد بود.

وی بر فعالیت بیشتر برای مقابله با قاچاق کالا از طریق مرزهای استان تاکید کرد و افزود: مسیرهای استان باید برای خروج کالاهایی مانند سوخت، ماهی و دام زنده ناامن شوند و ریسک قاچاق از هرمزگان افزایش یابد و باید علاوه بر فعالیت های انتظامی و امنیتی به دنبال برنامه برای استفاده از ابزار اقتصادی در مسیر مقابله و مبارزه با قاچاق بود.