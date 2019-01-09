٢۵ درصد از مقامات سازمان میراث فرهنگی بازنشسته هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خیاطیان معاون توسعه و مدیریت سازمان میراث فرهنگی در مراسم تکریم از بازنشستگان این سازمان که عصر امروز نوزدهم دی ماه در سالن فجر ارگ آزادی برگزار شد، گفت: انتظار هست که سازمان نگاه ویژه‌ای به بازنشستگی داشته باشد.

وی افزود: ١٢۵٨ نفر بازنشسته داریم که در کانون بازنشستگان سازمان میراث فرهنگی عضو هستند. این ظرفیت خوبی برای سازمان است بسیاری از دوستانی که بازنشسته هستند نباید به این عنوان تلقی شوند که در منزل بمانند بلکه کسانی که به جهت قانونی به مرز بازنشستگی می‌رسند در حد اعلای پختگی قرار دارند و سازمان باید بتواند از این پختگی مشورت و کمک بگیریم.

وی افزود: اگر این تلقی را اشتباه بگیریم باید آن را اصلاح کنیم. خروج از سازمان برای این افراد فرصتی بوده تا به کارهای اصلی خود برسند، پس هیچ کدام بازنشسته نشده اند.

خیاطیان گفت: در سازمان میراث‌فرهنگی چهار نفر جزو معاونان بوده اند و نزدیک به هفت نفر از ایثارگران و دو نفر از یگان حفاظت از میراث فرهنگی که مشمول بازنشستگی شده اند. نزدیک ٢۵ درصد از بازنشستگان سازمان جزو مقامات سازمان بوده اند. قطعا این تعداد کم نبود و می‌توانست مشکل ایجاد کند.