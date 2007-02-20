طرح جمع آوری قلیان از سفره خانه های سنتی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری کرج در جلسه کارگروه بهداشت و درمان کرج اظهار داشت: این طرح با هدف حفظ جوانان از ورود به آسیبهای اجتماعی و تامین سلامت جامعه ، بزودی به مرحله اجرا درمی آید.

یوسف جهانی پور افزود: فراوانی قلیان در سفره خانه های سنتی و گسترش مصرف انواع توتون ها در قلیان ها سلامت روانی و جسمی جامعه را به خطر انداخته است و به خصوص جوانان از این نظر در معرض خطر جدی هستند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه تعدادی از سفره خانه ها در نزدیکی مدارس استقرار دارند و در ساعات تعطیل مدارس اقدام به آماده کردن قلیان کرده و آن را در اختیار دانش آموزان و نوجوانان قرار می دهند.

جهانی پور با اشاره به ناشناخته ماندن و عدم معرفی عوارض قلیان در جامعه تصریح کرد: قلیان راه ورود و آلوده شدن افراد به سیگار و سایر مواد افیونی را هموار می کند و استفاه از قلیان نقطه عطفی برای ورود به دنیای افیون است که جوانان ما را به صورت جدی در معرض تهدید قرار داده است.

وی تاکید کرد: بر اساس مصوبه کارگروه بهداشت و درمان اگر صاحبان سفره خانه های سنتی اقدام به جمع آوری قلیان از سرویس خود نکنند پس از اخطار کتبی با هماهنگی دادستانی و نیروی انتظامی با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

معاون فرماندار کرج با اظهار نگرانی از گسترش سفره خانه ها در کرج گفت: تعدادی از این سفره خانه بدون مجوز در حال فعالیت هستنند که با آنان نیز برخورد قاطع و جدی صورت خواهد گرفت.

وی از مسئولان خواست در این زمینه به هیچ عنوان اغماض و چشم پوشی نداشته باشند و مصوبه یاد شده را با جدیت به مرحله اجرا درآورند .