طرح من یار مهربانم در مدارس دیلم اجرا شد

زهره محنایی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیلم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ مطالعه در شهرستان دیلم با هماهنگی مدارس و پیش دبستانی‌ها برنامه‌های مختلف فرهنگی را در راستای نهادینه کردن این موضوع در مقاطع مختلف تحصیلی انجام می دهیم که امروز طرح من یار مهربانم در این شهرستان دیلم اجرا شد.

وی افزود: این طرح با هدف ترویج بیشتر کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان در گروه های مختلف سنی برگزار می شود.

وی حضور و مشارکت نهادهای فرهنگی را در این حرکت فرهنگی بسیار مهم دانست و خاطر نشان کرد: فراگیرکردن کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان و حضور فعال خانواده ها قطعا نیازمند تعامل و هماهنگی این نهادها است که خوشبختانه در شهرستان دیلم در آینده نزدیک بیشتر این برنامه ها را شاهد خواهیم بود.

محنایی با اشاره به اینکه در برنامه های آینده خود طرح های مختلفی را دراین زمینه انجام خواهیم داد بیان داشت: تداوم این طرح‌ها می‌تواند زمینه علاقمندی کودکان و نوجوانان و خانواده ها را در راستای فرهنگ مطالعه در خانواده و سطح مدارس تقویت کند.

این مراسم به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیلم و با حضور رئیس ارشاد دیلم، مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدیر و معلمین، کودکان و نوجوانان با قصه خوانی مربی کانون پرورش فکری سوسن حیاتی در دبستان فرهنگ این شهر برگزار شد.