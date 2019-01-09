شهرام مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وزش باد گرم در مناطق مختلف استان گیلان طی چند روز گذشته و تا اواخر وقت امروز، اظهارکرد: یکی از مهم‌ترین توصیه‌های ما به شهروندان خودداری از آتش زدن علف‌ها و ضایعات در کنار ساختمان‌های تجاری و مسکونی و مغازه‌ها است.

مومنی با بیان اینکه با توجه به وزش باد روشن کردن آتش احتمال سرایت آن به سایر مناطق را فراهم می‌کند، افزود: همچنین شهروندان باید در این شرایط از قرار دادن اشیا در بالکن‌های‌ ساختمان‌های مشرف به پیاده‌رو، خیابان و پنجره‌ها جدا خودداری کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه گاها مشاهده می شود به دلیل بی‌توجهی شهروندان در خاموش کردن کامل آتش، ته سیگار و یا کبریت آتش سوزی وسیعی در سطح جنگل‌ها و مراتع استان رخ می‌دهد.

معاون عملیات آتش نشانی رشت با اشاره آماده کامل نیروهای آتش‌نشانی در این روزها، بیان‌کرد: با توجه به شرایط جوی و وزش باد گرم ۱۴ ایستگاه آتش نشانی شهر رشت با تمام ظرفیت و امکانات و تجهیزات خود آماده انجام عملیات در صورت بروز حوادث در سطح شهر است.

وی از شهروندان رشتی خواست در صورت بروز حوادث با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی تماس و موضوع را اطلاع‌رسانی کنند.