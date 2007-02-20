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۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۵۷

در پایان جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد :

تقدیر بیش از 200 نماینده مجلس از دانشگاه پیام نور

تقدیر بیش از 200 نماینده مجلس از دانشگاه پیام نور

بیش از 200 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی از تلاش ها و فعالیت های دانشگاه پیام نور تقدیر و تشکر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در این نامه خطاب به دکتر محمود احمدی نژاد و دکتر حداد عادل رئیس  مجلس شورای اسلامی آمده است: دانشگاه پیام نور با شعار آموزش برای همه، در همه جا و در همه وقت، تنها شبکه آموزش عالی دولتی کشور است که در سالیان گذشته توانسته است با بهره گیری از حداقل منابع مالی و بودجه محدود دولتی خدمت شایان توجهی در راستای تربیت نیروی استانی متخصص و خصوصا مناطق کمتر برخوردار و توسعه علمی کشور بکند.

از آنجا که در یکی - دوسال اخیر توسعه قابل توجهی در ابعاد مختلف این دانشگاه در جریان است که گام بزرگی برای کاهش صف پشت کنکوری ها و تحقق آمال جوانان جویای تحصیلات عالیه در اقصی نقاط کشور است.

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر توسعه دامنه خدمات آموزشی این دانشگاه بزرگ دولتی در هر یک از شهرستان ها و شهرهای کشور و خصوصا مناطق کمتر برخوردار کشور خواستار تامین منابع مالی مورد نیاز برای تحقق طرح های توسعه ای و برنامه های ارتقای کیفی این دانشگاه از طریق افزایش بودجه سنواتی در مجلس شورای اسلامی و فراهم شدن زمینه های بهره برداری از ساختمان های بلا استفاده دولتی و ظرفیت های مازاد واحدهای آموزشی کشور در قالب برنامه های نیمه حضوری تا غیر حضوری و آموزش از راه دور این دانشگاه هستیم.

کد مطلب 450869

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