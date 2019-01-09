به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی ظهر امروز چهارشنبه در جریان بازدید از محل اجرای سد مخملکوه با اشاره به اینکه تامین آب شرب شهر خرم آباد از طریق ۳ چشمه و ۳۰ حلقه چاه آب صورت می گیرد، اظهار داشت: این منابع، منابع آب پایدار برای تامین آب شهر نیستند.

وی با بیان اینکه مطالعات تامین آب شرب بلند مدت و پایدار شهر خرم آباد انجام شده است، تصریح کرد: آب شرب پایدار شهر خرم آباد از طریق سد مخملکوه تامین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان با تاکید بر اینکه این سد ۵۵ میلیون مترمکعب آب شرب و ۵ میلیون مترمکعب آب مورد نیاز صنعت خرم آباد را تامین می کند، افزود: سد مخملکوه سنگ ریزه ای با هسته رسی است.

میرزایی با اشاره به اینکه این سد ۵۳ متر ارتفاع دارد و حجم مخزن آن ۳۳ میلیون مترمکعب آب است، افزود: حجم تنظیم سد مخملکوه ۶۰ میلیون مترمکعب است.

وی با بیان اینکه این سد ۹ میلیارد تومان اعتبار مصوب دارد که ۵ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است، تصریح کرد: همچنین ۴.۵ میلیارد تومان اعتبار برای شبکه سد اختصاص یافته بود که این مبلغ نیز صرف ساخت سد می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان با تاکید بر اینکه ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیز برای سال ۹۸ این پروژه پیش بینی شده است، افزود: برآورد کلی این پروژه ۲۷۰ میلیارد تومان است.

میرزایی با اشاره به اینکه سد مخملکوه در ایام دهه فجر کلنگ زنی می شود، یادآور شد: برای احداث این سد ۳۵۰ هکتار زمین باید تملک شود.