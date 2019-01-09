تقویت گردشگری در روستاهای گناوه/ زیرساخت گردشگری ساحلی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاکنژاد عصر چهارشنبه در نشست هماهنگی برنامه های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با دهیاران شهرستان گناوه در جهاد کشاورزی این شهرستان اظهار داشت: در آستانه فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تلاش زیادی از سوی دشمنان در حال انجام است تا این انقلاب چهلمین سالگرد پیروزی خود را جشن نگیرد.

وی افزود: به رغم همه توطئه های دشمنان و با وجود همه مشکلات اقتصادی و سایر مشکلات، ملت غیور ایران همواره در تمام صحنه های انقلاب و پاسداری از آرمانهای آن که حاصل خون هزاران شهید از فرزندان برومند این ملت است حضوری پرشور داشته و خواهند داشت.

فرماندار گناوه گفت: دشمنان نظام اسلامی در تلاشند تا این نظام مقدس را ناکارآمد جلوه دهند ولی امروز در صحنه های بین المللی حضور ایران بسیار تاثیرگذار است وکشور ما از لحاظ بین المللی و منطقه ای جایگاه خود را در بین کشورهای دیگر پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: برخی مشکلات و مسائل در داخل کشور بر اساس مسائل سیاسی و جناحی دامنگیر کشور است که این آفتی برای نظام و انقلاب است.

پاکنژادتصریح کرد: ما همواره اعلام کرده ایم که انقلاب متعلق به هیچ جناح و گروه خاصی نیست بلکه متعلق به همه ملت است و همه مردم دوستدار نظام و انقلاب که به رهبری امام (ره) بنیاگذاری و امروز با سکانداری رهبر فرزانه انقلاب به پیش می رودهستند.

وی گفت: همه باید در برگزاری جشن های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب در سراسر کشور بخصوص در این شهرستان و روستاها مشارکت و همکاری کنند تا این جشنها هر چه باشکوه تر برگزار شود.

وی گفت: امسال مسئولیت کمیته روستایی جشن های پیروزی انقلاب اسلامی بر عهده اداره جهاد کشاورزی گذاشته شده است.

فرماندار گناوه گفت: در جشن های بزرگداشت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا بسیار مهم و ضروری است و در روستاهایی که دارای شهید هستند مانند شهرهای شهرستان گناوه در روز آغاز برنامه های دهه مبارک فجر غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا برگزار شود.

وی پیرامون برگزاری جشن های انقلاب در روستاها گفت: در برگزاری جشن های انقلاب با کمیته روستایی هماهنگ شود که هر روستا یک روز برنامه مخصوص به روستای خود را داشته باشد و در این برنامه ها برگزاری جشنواره بومی محلی و برنامه های دیگر در قالب جشن در دستور کار باشد.

فرماندار گناوه با تاکید بر حفظ حرمت ایام فاطمیه به دلیل تقارن با ایام دهه فجر اظهار داشت: از آنجایی که ایام پایانی دهه فجر امسال مقارن با ایام فاطمیه و سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) است لذا از ۱۲ تا ۱۸ بهمن فرصت برگزاری برنامه جشن های دهه فجر باشد و از ۱۸ بهمن به بعد به حرمت ایام سوگواری برنامه ها متناسب با ایام فاطمیه برگزار و در دستور کار باشد.

وی پیرامون اشتغال روستایی گفت: در بحث تسهیلات اشتغالزایی روستایی که از استان در اختیار شهرستان ها قرار گرفت شهرستان گناوه از شهرستان های رتبه اول در استان بود و در بحث اشتغال زایی اعتبارات خوبی دریافت کرده است.

پاکنژاد با تاکید بر اینکه وام اشغالزایی فقط باید برای همین امر دریافت و مصرف شود و در این مورد با هیچ کس رودربایستی نداریم بیان کرد: براساس بازدیدهای صورت گرفته این اعتبارات باید باعث اشتغالزایی شود و صرفا برای همین امر مصرف شود و اگر طرحی باعث اشتغالزایی نشده و فقط وام دریافت کرده باید تبدیل به حال شود تا در اختیار طرح های دیگر جهت اشتغالزایی قرار گیرد.

وی درباره افتتاح و بهره برداری از پروژه‌ها در دهه مبارک فجر با تاکید بر اینکه کار برای رضای خدا و خدمت به مردم مدنظر باشد گفت:فقط پروژه هایی که آمادگی کامل دارند افتتاح شود و پروژه هایی هم که آماده استفاده است به بهره برداری برسد و منتظر زمان نباشد.

فرماندار گناوه افزود: پروژه های اشتغالزایی که برای بهره برداری و افتتاح در دهه مبارک فجر آماده است در دستور کار اداره جهاد کشاورزی شهرستان و دهیاران باشد.

وی پیرامون احیاء بافت های تاریخی روستاها گفت: دهیاران برای احیای بافت های روستایی تلاش کنند و اگر بافت های میراث فرهنگی و تاریخی قابل بازسازی در روستاها وجود دارد معرفی و اعلام شود تا بافت و ساختمان هایی که دارای قدمت و نماد روستاها هستند احیای شود.

وی تصریح کرد: نشست با اعضای شورا و استفاده از نظرات اعضاء بخصوص درباره برنامه های ایام دهه فجر مد نظر دهیاران باشد و برنامه ها با نظر شورا و اهالی روستا برگزار شود.

وی با بیان این نکته که تلاش برای احیاء صنایع دستی از کارهای ضروری است افزود: روستاهای شهرستان گناوه دارای صنایع دستی فراوانی هستندکه از آنها غفلت شده و لازم است که مورد توجه ویژه قرار گیرند و حتی در ورودی روستاها می تواند المان هایی از صنایع دستی روستا کار شود.

فرماندار گناوه گفت: از اهداف اشتغال روستایی احیاء صنایع دستی روستاها است و لازم است که این امر مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه روستاهای دارای ماهیت گردشگری آمادگی لازم برای ایام نوروز داشته باشند گفت: زمان زیادی تا آغاز ایام نوروز باقی نمانده است و نباید از این ایام و برنامه های آن غافل شد.

پاکنژاد اضافه کرد: امروز تلاش ما بر این است که جمعیت مسافران و گردشگران را به سمت و سوی روستاهای گردشگری شهرستان سوق دهیم که لازم است روستاهای دارای قابلیت های گردشگری و ساحلی آمادگی لازم را در این زمینه داشته باشند و مانند سال گذشته برنامه های خاص خود را برای این ایام و مسافران و گردشگران آماده کنند.