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۱۹ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۲۵

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی خط انتقال آب شهرک صنعتی خرم‌آباد در دهه فجر

آغاز عملیات اجرایی خط انتقال آب شهرک صنعتی خرم‌آباد در دهه فجر

خرم‌آباد- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان از آغاز عملیات اجرایی خط انتقال آب شهرک صنعتی شماره۳ خرم‌آباد در دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز چهارشنبه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان به همراه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان از محل پروژه انتقال آب شهرک صنعتی شماره۳ خرم آباد بازدید کردند.

رضا میرزایی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان در این بازدید با اشاره به اینکه ایستگاه و خط انتقال شهرک صنعتی شماره سه، از پروژه هایی است که در دهه فجر عملیات اجرایی آن به طور رسمی آغاز می شود، اظهار داشت: این ایستگاه پمپاژ ۵۰ لیتر در ثانیه آب مورد نیاز کارخانه لاستیک سازی و ۳۰ لیتر در ثانیه آب مورد نیاز دیگر صنایع شهرک صنعتی را تامین می کند.

وی یادآور شد: خط انتقال این ایستگاه پمپاژ آب ۱۹ کیلومتر است.

رشنو پیمانکار پروژه انتقال آب شهرک صنعتی شماره۳ خرم آباد نیز با اشاره به نیاز ۱۰ میلیارد تومانی برای خرید تجهیزات مورد نیاز این پروژه گفت: این پروژه در صورت تامین اعتبار ۴ ماهه تمام می شود.

کد مطلب 4508726

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