شعر سپید عربی اروند مورد توجه مرکز پژوهشی گوته آلمان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال نصاری عصر امروز در مراسم رونمایی از پوستر هشتمین جشنواره شعر سپید عربی اروند اظهار کرد: در این جشنواره هشت مجموعه اثر شامل مجموعه شعر و ترجمه که در طول سال نگارش شده است، رونمایی خواهد شد.

وی افزود : طبق برنامه ریزی های انجام شده، هشت جلسه در صبح و بعد از ظهر شامل نقد و بررسی و شعرخوانی در مدت جشنواره برگزار می شود.

دبیر هشتمین جشنواره بین المللی صلح شعر سپید منطقه آزاد اروند در ادامه از جلب توجه مرکز پژوهشی گوته آلمان به جشنواره شعر سپید عربی اروند خبر داد و اظهار کرد: مرکز پژوهشی گوته آلمان طی پیامی به دبیرخانه جشنواره بین المللی شعر سپید اروند عنوان کرده که این جشنواره برای این مرکز جالب است و تاریخ برگزاری جشنواره برای اعزام نماینده را جویا شد.

وی افزود: طبق شواهد، تحقیقاتی پیرامون این جشنواره در این مرکز پژوهشی در حال انجام است.

نصاری، برگزاری این جشنواره با عنوان صلح را نشانی از تلاش برای تحقق صلح در جهان به زبان هنر دانست و گفت: جشنواره شعر سپید عربی نخستین جشنواره شعر عربی برمبنای ژانر ادبی است و امتیاز این جشنواره که به سبک و تکنیک بیشتر از موضوع تاکید دارد این است که باید با برای تحقق هدف جشنواره یعنی انتقال پیام صلح، از تکنیک به موضوع رسید.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص شرکت کنندگان در این دور از جشنواره توضیح داد: بیش از ۸۰ درصد افراد برای نخستین بار در جشنواره شعر سپید عربی شرکت کرده اند و سه نفری که برای دومین بار حضور دارند، یکی شاعران اهل سوریه است که اثر آن به فارسی ترجمه شده و قرار است در طی جشنواره رونمایی شود و دو نفر دیگر نیز جز کمیته علمی هستند که به عنوان مشاور از دیگر کشورها در جشنواره حضور دارند.

دبیر هشتمین جشنواره بین المللی صلح شعر سپید منطقه آزاد اروند از اقبال وسیع جشنواره در میان سپید گویان سراسر جهان خبر داد و گفت: ایران برای همه جهان جذاب است و شاعران بسیاری از مناطق مختلف جهان از جمله کشورهای اروپایی برای حضور در هشتمین دور جشنواره شعر سپید عربی ابراز علاقه مندی کرده اند اما محدودیت منابع مالی جشنواره و نوسانات ارزی مانع از مشارکت آنها در این دور از جشنواره شد.