جشنواره ملی «جابربن حیان» به میزبانی گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادر جهان آرای ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی تبیین «طرح تکالیف محور» و برنامه ویژه مدرسه که در سالن اجتماعات بنیاد شهید استان گیلان برگزار شد با اشاره به اینکه طرح «جابربن حیان» در گذشته پنج‌ پایه برگزار می شود، گفت: این جشنواره از کلاس درس آغاز و در سطوح مدرسه، منطقه و کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

جهان آرای افزود: امسال استان گیلان میزبان جشنواره ملی «جابربن حیان» در سطح کشوری در سال تحصیلی جاری است.

وی با اشاره به اهمیت آموزش در توسعه و پیشرفت جامعه، گفت: ۸.۲ جمعیت دانش‌آموزی کشور در استان گیلان حضور دارد لذا این استان در مقایسه با جمعیت دانش آموزی کشور ۴ دهم کمتر بوده و این مسئله به دلیل گام گذاشتن گیلان در مسیر سالمندی است.

آموزش و پرورش گیلان بالاترین جذب نیرو در کشور را دارد

جهان آرای به جذب نیروی جدید در دوره پیش دبستانی در گیلان اشاره و بیان‌کرد: بر اساس آمار دریافتی، گیلان بالاترین جذب نیرو را نسبت به دیگر استان‌ها به خود اختصاص داده است.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش گیلان با تأکید بر اینکه علارغم سرسبزی طبیعی، استان مورد ظلم واقع‌شده است، افزود: اگرچه گیلان در مقایسه با گذشته به درصدی از بهبودی رسیده اما این میزان قابل‌ اتکا نبوده و آمارها نشان‌دهنده ظلمی بوده که به استان گیلان شده است.

جهان‌آرای با تأکید بر لزوم مطالبه‌گری گیلان برای ترمیم برخی از کاستی‌های گذشته، ادامه داد: گیلان به جهت باران و عوامل طبیعی، با فرسایش شدید و تخریب مواجه است از این‌رو در زمینه توسعه و تجهیز، نیازمند توجه ویژه‌ای است.