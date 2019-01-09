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۱۹ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۳۵

رئیس اداره زندان یاسوج:

بخشش زندانی محکوم به اعدام در یاسوج/اولیای دم رضایت دادند

بخشش زندانی محکوم به اعدام در یاسوج/اولیای دم رضایت دادند

یاسوج- رئیس اداره زندان یاسوج گفت: با رضایت اولیای دم و تلاش شبانه روزی شورای حل اختلاف زندان مرکزی یاسوج، یک زندانی که به جرم قتل به قصاص نفس محکوم شده بود از چوبه‌ دار رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن شجاعیان افزود: با مداخله، پیگیری و نشست با خانواده‌های طرفین از طریق شورای حل اختلاف در دفتر رئیس زندان و منازل آنان پس از رضایت خانواده شاکی، زندانی مذکور از چوبه دار نجات و به کانون خانواده خود بازگشت.

وی بیان داشت: این زندانی ۴۰ ساله از شهرستان کهگیلویه از تاریخ ۱۸شهریور ماه سال ۸۶ به اتهام قتل عمد به موجب حکم صادره از دادگاه کیفری محکوم به قصاص شده و حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفته بود.

شجاعیان تصریح کرد: با رضایت اولیاء دم و با تلاش پیگیرانه همکاران شورای حل اختلاف و مددکاران زندان این زندانی صبح روز ۱۶ دی ماه سال جاری از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.

وی افزود: با تأکید مدیرکل زندانها مبنی بر ایجاد کمیته‌های صلح و سازش در زندان‌ها، مددکاران و همکاران ما در شورای حل اختلاف مستقر در زندان مرکزی یاسوج در زمینه صلح و سازش در جرائم قتل عمدی منتهی به قصاص، سازش و تقلیل بدهی در محکومیتهای مالی و اختلافات خانوادگی منتهی به مصالحه و بازگشت به زندگی مشترک تلاشهای خوب و چشمگیری داشته‌اند.

کد مطلب 4508734

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