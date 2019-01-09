بخشش زندانی محکوم به اعدام در یاسوج/اولیای دم رضایت دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن شجاعیان افزود: با مداخله، پیگیری و نشست با خانواده‌های طرفین از طریق شورای حل اختلاف در دفتر رئیس زندان و منازل آنان پس از رضایت خانواده شاکی، زندانی مذکور از چوبه دار نجات و به کانون خانواده خود بازگشت.

وی بیان داشت: این زندانی ۴۰ ساله از شهرستان کهگیلویه از تاریخ ۱۸شهریور ماه سال ۸۶ به اتهام قتل عمد به موجب حکم صادره از دادگاه کیفری محکوم به قصاص شده و حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفته بود.

شجاعیان تصریح کرد: با رضایت اولیاء دم و با تلاش پیگیرانه همکاران شورای حل اختلاف و مددکاران زندان این زندانی صبح روز ۱۶ دی ماه سال جاری از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.

وی افزود: با تأکید مدیرکل زندانها مبنی بر ایجاد کمیته‌های صلح و سازش در زندان‌ها، مددکاران و همکاران ما در شورای حل اختلاف مستقر در زندان مرکزی یاسوج در زمینه صلح و سازش در جرائم قتل عمدی منتهی به قصاص، سازش و تقلیل بدهی در محکومیتهای مالی و اختلافات خانوادگی منتهی به مصالحه و بازگشت به زندگی مشترک تلاشهای خوب و چشمگیری داشته‌اند.