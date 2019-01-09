سازمان ملل درخواست پناهندگی دختر پناهجوی عربستانی را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در تایلند امروز چهارشنبه با درخواست پناهندگی «رهف محمد القنون» دختر ۱۸ ساله سعودی موافقت کرد.

مسئولان این نهاد همچنین اعلام کردند که با ارسال پرونده این دختر به استرالیا از مقامات دولت کانبرا خواسته‌ اند تا درخواست این پناهنده جوان را بپذیرند.

بنا بر آخرین گزارش‌ ها، سازمان امنیت ملی استرالیا ضمن تأئید دریافت پرونده رهف محمد القنون گفته است که دولت این کشور در حال بررسی این درخواست است.

«رهف محمد القنون» دیروز سه‌ شنبه با ایجاد یک حساب جدید کاربری جدید در توییتر کارزاری برای مخالفت با اقامت اجباری خود در تایلند ایجاد کرده بود.

همزمان اعلام شد که امروز چهارشنبه پدر دختر پناهنده سعودی وارد تایلند شد و از مقامات این کشور خواست به او اجازه دهند تا با دخترش ملاقات کند.

گفتنی است، دختر پناهجوی عربستانی پیشتر گفته بود که می‌ خواهد در کشوری «آزاد» زندگی کند و در صورت بازگشت به کشورش (عربستان) با خطر مرگ روبرو خواهد بود.