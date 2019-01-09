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۱۹ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۵۳

ریابکوف:

روسیه و امریکا به زودی در مورد سوریه مذاکره می‌کنند

روسیه و امریکا به زودی در مورد سوریه مذاکره می‌کنند

معاون وزیر امور خارجه آمریکا از آمادگی روسیه برای مذاکره با آمریکا درخصوص INF خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امورخارجه روسیه اظهار داشت که روسیه و آمریکا به زودی در مورد سوریه تماس هایی خواهند داشت.

ریابکوف گفت: تماس ها در حوزه های گوناگون درمورد مسئله سوریه متوقف نشده است و همیشه این ارتباطات اعلام نمی شود. به زودی در خصوص موضوعات دیگر مرتبط با روسیه دیدارهایی خواهیم داشت.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به پیمان INF گفت: مسکو آماده مذاکره با آمریکا در مورد پیمان INF در سطح نظامی و دیپلماتیک است. عمیقا نگران وضعیت این معاهده هستیم. احتمال زیادی وجود دارد که آمریکا در آینده نزدیک از پیمان INF خارج شود.

ریابکوف افزود: اگر آمریکایی ها آماده باشند، ما همین فردا برای مذاکره آماده هستیم. اما این مذاکره باید بر اساس اصل برابری صورت گیرد. اگر گفتگوها بر اساس برابری و احترام متقابل برگزار شود، همه نگرانی ها حل خواهد شد.

کد مطلب 4508751

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