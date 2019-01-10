باید به بچه های «عمار» آفرین گفت/حضور مستندهای اثرگذار در جشنواره

محمد سرشار مدیر شبکه کودک درباره آثار حاضر در نهمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» به خبرنگار مهر گفت: براساس آثاری که در حوزههای مختلف این جشنواره دیدم می توانم بگویم کیفیت این جشنواره سال به سال، بهتر و قویتر میشوند. به لحاظ تنوعی هم به موضوعات جذابتری پرداخته شده که این مساله، وجه تمایز جشنواره «عمار» با سایر جشنوارهها است.
وی افزود: امسال موفق شدم مستندی را در مورد واقعهای که در تاریخ ۲۸ فروردین در سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده بود، ببینم که بسیار خوب بود. این دست به دوربین بودن و به سرعت تولید کردن خودش یک اتفاق مثبت است که آرام آرام قالب مستند ما را به یک قالب اثرگذار اجتماعی نزدیک میکند و آن شعار اصلی نظام را که آگاهی بخشی تودههای مردم است، شکل میدهد.
سرشار که داوری جشنواره عمار را هم برعهده دارد، اظهار کرد: این موقعیت داوری جشنواره عمار، از نظر شخصی فرصت بسیار خوبی برای من است. از نظر معنوی هم حس میکنم زمانی که داوری عمار را انجام میدهم نسبت به سایر جشنوارهها یک پله رو به جلو حرکت میکنم. باید به تکتک بچهها آفرین گفت که این حرکت را رو به جلو میبرند.
وی اضافه کرد: به صورت خاص در حوزه «ملت قهرمان» چند اثر راجع به بانوان قهرمان بود که آثار بسیار قوی بودند. از آن جمله میتوانم به مستندهای «بانو»، «بیشتر از مادرم»، «پیشمرگان» و «زنان نهاوندی» اشاره کنم که آثار شاخصی بودند و در ساخت آنها کارهای خوبی انجام شده بود.
مدیر شبکه کودک تصریح کرد: از دیگر کارهای خوبی که در این دوره از جشنواره تماشا کردم می توانم به مستند «جلیل و خلیل» در حوزه قهرمانان ورزشی اشاره کنم که کار بسیار خوبی در این حوزه بود.
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