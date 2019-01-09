برخورد گرم مجیدی با جوانان استقلال/درخواست شفر از بازیکنان

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز استقلال از ساعت ۱۶ در زمین پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.

آبی پوشان که بعد از چهار روز تاخیر صبح امروز اولین تمرین خود را برگزار کرده بودند در نوبت عصر هم محور تمرینات شان مسائل بدنی بود.

فرهاد مجیدی که صبح امروز به بازیکنان معرفی شد برخورد گرمی با بازیکنان جوان داشت و دقایقی با آنها صحبت کرد.

وینفرد شفر هم دقایقی با بازیکنان به گفتگو نشست و از آنها خواست با توجه به اینکه تمرینات را نسبت به سایر تیم ها دیرتر شروع کرده اند، تلاش کنند جدی تر تمرین کرده تا با شروع مسابقات به شرایط ایده آل رسیده باشند.

پس از صحبت های شفر، بازیکنان به کارهای بدنی پرداختند. آنها زیر نظر فیلیپ به انجام کارهای سرعتی، کششی و استقامتی پرداختند تا از لحاظ بدنی شرایط خوبی پیدا کنند.

دروازه بان ها به بازی تنیس فوتبال پرداخته و برای یکدیگر کری می خواندند.

با توجه به اینکه محور اصلی تمرین کارهای بدنی بود تمرین آبی پوشان پس از یک ساعت به پایان رسید و این تیم فردا از ساعت ۱۱ صبح تمرینات خود را ادامه خواهد داد.