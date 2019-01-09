تلاش کنیم اقتدار قبلی سروش باز گردد

به گزارش خبرنگارمهر، مراسم تکریم مجید بلالی و معارفه ابراهیم شمشیری به‌عنوان مدیرعامل جدید انتشارات سروش، عصر امروز چهارشنبه ۱۹ دی در ساختمان سروش برگزار شد.

علی اصغر شعر دوست یکی از مدیران عامل پیشین انتشارات سروش در ابتدای مراسم گفت: روزی که درچنین مناسبتی آقای لاریجانی من را به جای آقای فیروزان به عنوان مدیرعامل سروش معرفی کرد، البته در ساختمان اصلی سازمان یعنی طبقه آخر ساختمان شیشه ای، بعضی از دوستان مشترک من و پیروزان حضور داشتند. آقای صابری فومنی، گل آقا رحمت الله علیه، اولین سخنران آن مراسم بود. او بنیانگذار یک سبک طنز نویسی در سالهای پس از انقلاب بود و من هم به مناسبت سیصدمین شماره گل آقا، سرمقاله ای در سروش برایش نوشتم که خیلی خوشش آمد. به هر حال وقتی سخنرانی می کرد از این تعبیر استفاده کرد که صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت.

وی افزود: سروش دل مشغولی من بوده و هست؛ من زمانی عهده دار مسئولیت سروش شدم که یک دفعه وضعش تغییر کرد و به ما گفتند که از واحد سازمانی بروید، خودتان را اداره کنید حتی اگر پرسنل سازمانی هم باشند باید خودتان حقوق بدهید. اگر توانایی پرداخت حقوق هر یک از نیروهای سازمانی را ندارید، به سازمان برشان گردانید.

شعر دوست ادامه داد: سروش نام بزرگی داشت. در تاریخ انقلاب در مجموع ملاقات های امام خمینی (ره) تنها یک مجله با اعضایش به حضور ایشان شرفیاب شد و آن مجله سروش بود. این مسئله در صحیفه نور ثبت شده است. البته مربوط به دوران مدیریت پیش از من بود.

مدیرعامل پیشین انتشارات سروش در بخشی از سخنان خود به چاپ فرهنگ آثار در این انتشارات اشاره کرد و گفت: ما هر کاری کردیم تا مجلدات این فرهنگ بیرون از سروش چاپ نشود. به یاد دارم آقای سیدحسینی را به پاریس فرستادم تا با ناشر اصلی این فرهنگ صحبت کند و این تذکر را به او بدهد که فرهنگ شما هر سال نو و جدید می شود اما این چه مطلبی است که اسفار اربعه ملاصدرا در آن نیست. همین که سه هزار مدخل ایرانی- اسلامی وارد فرهنگ آثار مادر شد، برای ما بس بود و منفعت مالی چندانی از این کار نداشتیم.

وی در پایان گفت: سروش درخت پرباری و ریشه عمیقی دارد. ما از چهره های مختلفی برای همکاری دعوت کردیم مثلا به یاد دارم از آقای کریم زمانی دعوت کردیم و او هم هرآنچه از عهده اش بر می آمد انجام داد. بدانیم که اگر به کارمان نگاه کنیم باقی می ماند.

در ادامه مراسم حسن خجسته معاون پیشین صدای جمهوری اسلامی ایران ضمن بیان خاطراتی از مجموعه انتشارات سروش گفت: در این سالها برخی از فرصت ها ایجاد شد و برخی از فرصت ها هم از دست رفت. سروش طی سالیان اخیر مشکلات زیادی داشته است. من که در سازمان بودم در جریان مصائب این شرکت انتشاراتی قرار داشتم و اگر تا به امروز سر پا مانده، به خاطر حمایت سازمان است. البته بخشی هم به ایستادگی خود مجموعه سروش بر می گردد.

خجسته افزود: اگر بنا بر فروش برند باشد، سروش برند گرانی است. آقای شعر دوست سعی کرد این برند را ارزان نفروشد. دوستان بدانند انتشاراتی که در دستشان است اعتباری برای صدا و سیما و وزن خاصی برای این سازمان است. امیدوارم مدیرعامل جدید سروش بتواند نیروهای بالقوه را فعال کند.

سخنران بعدی این مراسم مجتبی رضایی سرپرست صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما بود که گفت: فعالیت در حوزه نشر مشکلات ودشواری های زیادی دارد ودر شرایط فعلی کاری شاق و سنگین محسوب می شود. سرمایه گذاری در کار فرهنگی به سود و منفعت اقتصادی منتهی نمی شود. ما هم نباید از طریق سرمایه گذاری های فرهنگی به دنبال کسب سود باشیم. این هم تفکر درستی نیست که انتشارات سروش برای سازمان سودآوری خاصی داشته باشد. به علاوه تصمیم واگذاری شرکت براساس واگذاری شرکت های تابعه هم با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد. بنابراین شرکت ها باید به دنبال سودآوری بروند و فعال باشند.

وی افزود: ۴ شرکت زیرمجموعه سازمان صدا و سیما به دلیل قوانین و مقررات کمی از سازمان فاصله گرفته اند. در این زمینه سازمان مشکلاتی دارد از جمله اینکه نمی تواند کارهای خود را واگذار کند. این شرکت ها هم از جهت واگذاری کار به بخش خصوصی مشکل دارند.

رضایی ادامه داد: با وجود همه مشکلاتی که طی سالهای گذشته وجود داشته، فلش فعالیت هایی که الان در سروش انجام می شود نشان می دهد که این شرکت به سمت پایداری رفته است. آقای بلالی در حوزه مالیاتی تلاش هایی کرد، هم هیئت مدیره قبلی و هم هیئت مدیره قبل تر، تلاش کردند تا مشکلات مالیاتی حل و فصل شود. مسائل بیمه ای شرکت هم تقریباً به جاهای خوبی رسید و امروز از نظر مباحث مختلف، سروش در وضعی است که برای انجام کارهای بزرگتر، آماده است.

سرپرست صندوق بازنشستگی صدا و سیما گفت: در کشور ما شرکت های دولتی همه این مشکلات را دارند؛ حقوق، مالیات، بیمه و مسائل بانکی اما سروش امروز این مشکلات را ندارد. از مدیرعامل جدید سروش توقع داریم با طرح های جدید، مأموریتهایی را که از طرف سازمان به سروش واگذار شده، دنبال کند.

وی در بخش پایانی سخنانش گفت: کتابخوانی در کشور ما رایج نیست و این یک معضل دیرینه است که قرار شد صدا و سیما به آن رسیدگی کند و هیئت رئیسه انتشارات سروش با مدیریت میثم نیلی بناست فکری در این باره کند. از این بابت به تیم جدید هیئت مدیره خوش آمد می گویم.

میثم نیلی رئیس جدید هیئت مدیره انتشارات سروش هم به عنوان یکی از سخنرانان این مراسم گفت: در یک جمله، این مسئولیت ها خیلی زودگذرند و فرصت های اندکی برای مدیران هستند. آنهایی که چند سال هم در این مسئولیت ها باقی می مانند می دانند مانند چند روز کوتاه می گذرند.

وی افزود: ضمن درخواست از سازمان صدا و سیما به عنوان صاحب برند سروش برای توجه بیشتر به فرهنگ مکتوب؛ و گفتن این نکته که اگر فرهنگ و ادب پشتیبان رسانه نباشد، رسانه وضع خوبی نخواهد داشت، به این مسئله اشاره می کند که اگر روزگاری سروش ویژگی های ممتازی داشت باید تلاش شود در این دوره با کمک مدیران صدا و سیما آن اقتدار قبلی بازگردد.