برنامه ریزی دانشگاه پیام نور برای رسیدگی به وضعیت بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، محمد رضا زمانی در بازدید از بخش های مختلف حوزه اداری دانشگاه ضمن تاکید بر لزوم بهره گیری از خدمات الکترونیک در تمامی زمینه ها گفت: استفاده از فناوری های نوین الکترونیک موجب اثربخشی بیشتر در فرایندها و افزایش میزان دقت و تسهیل امور همکاران خواهد شد.

وی ادامه داد: دانشگاه پیام نور به عنوان یک دانشگاه با گستردگی و پراکنش جغرافیایی بالا و همچنین پیشرو در زمینه ارائه خدمات الکترونیک، باید در تمامی بخش ها نیز این زیرساخت را پیاده سازی کند.

رئیس دانشگاه پیام نور در این بازدید، انضباط و شفافیت امور را ضروری دانست و گفت: با ایجاد وحدت رویه، قانونگرایی و انجام اقدامات هماهنگ، میزان رضایتمندی از دانشگاه نیز افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به بازنشستگی بیش از ۱۷۰ کارمند تا پایان سال جاری در دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور از سال ۹۴ تاکنون با برنامه ریزی دقیق و منسجم به وضعیت بازنشستگی کارمندان رسیدگی می کند .