تجهیزات و زیرساخت مراکز درمانی استان مرکزی نیازمند نوسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان‌بابایی روز چهارشنبه در بازدید از پروژه های حوزه بهداشت و درمان استان مرکزی در اراک اظهار داشت: با توجه به بازدیدی که امروز از تعدادی مراکز درمانی و پروژه های حوزه بهداشت و درمان استان مرکزی صورت گرفت، نیاز است که برخی از مراکز از نظر زیرساخت و تجهیزات به روز رسانی شوند.

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: به ویژه در شهر اراک با توجه به حجم بالای مراجعات به عنوان مرکز استان، با مشکلاتی روبرو هستیم که امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم، پروژه توسعه بیمارستان ولیعصر(عج) اراک سال آینده به اتمام برسد، چراکه بخش عمده ای از کار زیرساختی این بیمارستان هم اکنون انجام شده است.

جان بابایی بیان کرد: خوشبختانه در استان مرکزی مشکل چندانی در رابطه با تامین پزشک متخصص و جراح وجود ندارد و چنانچه مشکلات مربوط به زیرساخت های درمانی و فضای بیمارستانی این استان رفع شود؛ می توان شاهد خدمات مطلوب در این استان بود و در این زمینه می طلبد که از ظرفیت مشارکت های مردمی و خیران نیز بهره گرفته شود.

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان ساخت: تامین بخشی از تجهیزات لازم برای بیمارستان تخصصی سرطان آیت الله خوانساری اراک از جمله یک دستگاه رادیوتراپی در دستور کار وزارتخانه است و خوشبختانه این مرکز درمانی از نظر سایر مباحث همچون وجود پزشک متخصص و تامین داروهای بیماران سرطانی مشکلی ندارد.

وی تصریح کرد: در رابطه با بیمارستانی که مقرر است به عنوان جایگزین بیمارستان آیت الله طالقانی اراک با کمک خیران ساخته شود است، تامین بخشی از تجهیزات مورد نیاز آن توسط وزارت بهداشت صورت خواهد گرفت.