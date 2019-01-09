به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا خادم غروب چهارشنبه در نشست تودیع و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان به میزبانی سالن همایشهای این اداره کل، ضمن بیان اینکه عدهای برای خصوصیسازی ورزش احترام قائل نمیشوند حالآنکه خصوصیسازی نیاز ورزش کشور محسوب میشود، تأکید کرد: حاشیهسازی برای بخش خصوصی علاقهمند به ورزش امروز یک معضل در ورزش جمهوری اسلامی ایران شده است.
وی بابیان اینکه ورزش از حاشیهسازها ضرر میبیند، افزود: برخی اوقات شاهد هستیم آنقدر برای یک سرمایهگذار راغب در امر ورزش حواشی پیش میآید که دیگر رغبتش را به فعالیت در این زمینه از دست میدهد و این آفت بزرگی است.
برخورد نامناسب با سرمایهگذاران در حوزه ورزش
معاون وزیر ورزش و جوانان فراری دادن بخش خصوصی از ورزش قهرمانی را ماحصل رفتار کسانی دانست که وی آنها را «برخی افراد» عنوان کرد و افزود: برخورد نامناسب با سرمایهگذاران علاقهمند به حوزه ورزش سبب میشود تا سرمایهگذاران دریابند حوزه ورزش، فضای خوب و امنی برای سرمایهگذاری ندارد درنتیجه همکاریهایشان را ادامه نمیدهند و این امر ورزش را متضرر میکند.
خادم بیان کرد: امروز متأسفانه شاهد هستیم کسانی برای مدیران ما در تهران و استانها که توانستهاند سرمایههای بخش خصوصی را در ورزش جذب کنند، آنقدر برچسب و انگ زده و میزنند تا مدیران بعدی جرات ورود به این زمینه را پیدا نکنند و این از یک تفکر نادرست برمیآید، ما امروز نیازمند بخش خصوصی هستیم لیکن باید زمینه را برای جذب بخش خصوصی فراهم کنیم چراکه میتواند به ارتقاء ورزش کمک کند و از سوی دیگر جذب سرمایههای بخش خصوصی یکی از انتظارات وزارتخانه از مدیران است و این نشان میدهد وزارت ورزش و جوانان به تداوم سرمایهگذاری بخش خصوصی مصرّ است.
وی در دیگر بخش سخنان خود ضمن بیان اینکه بدیهی است که بخش خصوصی در ورزش به دنبال منافع خود است، افزود: این امر طبیعی است که وقتی سرمایهگذاری در ورزش بهخصوص ورزش قهرمانی و سطح اول کشور سرمایهگذاری میکند نیاز به دیده شدن، مطرحشدن و همچنین درآمد و منفعت کسب کردن است چراکه در حال ارائه خدمات است و این امر طبیعی محسوب میشود و لذا باید گفت سرمایهگذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی بهخودیخود بد نیست.
امر جوانان در اولویت باشد
معاون پارلمانی وزیر ورزش ادامه داد: سرمایهگذار هزینه میکند تا احترام مردم را جلب یا خدمتی به شهر و منطقهای کند و یا در سرمایهگذاری به دنبال سود مادی است اما برخی حاشیهسازها این را بهگونهای بیان میکنند که گویی ورزش رو به نابودی است که اصلاً چنین چیزی صحت ندارد.
خادم بخش دیگر سخنان خود را به موضوع تودیع و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان اختصاص داد و بابیان اینکه طبیعتاً وزارتخانه در انتصاب یک مدیر برخی خواستهها و مطالبات را نیز از او دارد، توضیح داد: حوزه جوانان امری است که ما معتقد به آن هستیم و توجه به آن را از سوی دیگر انتظاری بهحق میدانیم.
در این مراسم جانعلی به عنوان مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان سمنان معرفی شد و از خدمات فتاحی مدیرکل سابق تقدیر شد.
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