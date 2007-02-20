نگرش فرهنگی و هنری دانشگاه باید با نگرش جوانان هماهنگ شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی مظاهری صبح امروز در اختتامیه دوازدهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی با بیان این مطلب افزود: یکی از تمایزات هنر اسلامی و هنر دینی در دیگر مکاتب حضور این هنر میان جامعه و فرهنگ مردم است.

وی اظهار داشت: قرآن کتاب هدایت انسان ها و محور حوزه عظیم فرهنگی بوده و همواره با اندیشه انسان سر و کار و دارد.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد: نمایشگاه های هنری زیادی در خصوص قرآن برگزار شده اما باید دید که سهم دانشگاه آزاد با بیش از یک میلیون و 300 هزار دانشجو و 26 هزار عضو هیات علمی در کجای فرهنگ هنر و ادبیات دینی چیست؟

مظاهری تاکید کرد: معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی رویکردی نو به مقوله قرآن و عترت و نماز داشته که کسب رتبه برتر ستاد اقامه نماز به خوبی نشان دهنده این امر است.

وی ادامه داد: شرکت در نمایشگاه بین المللی قرآن و کسب رتبه های برتر قرآنی توسط دانشگاه آزاد دستاورد خوبی بوده است اما کافی نیست. دانشگاه آزاد خود می تواند برگزار کننده نمایشگاه های قرآنی در سطوح کشوری و بین المللی باشد.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد افزود: تلاش هایی که دانشگاه آزاد در سال های اخیر در بحث نماز و قرآن داشته چشمگیر بوده و نشان دهنده فعالیت و توجه ویژه این دانشگاه بوده است.

وی تاکید کرد: نمایش اصیل ترین و کهن ترین آثار فرهنگی در کنار به آثار فرهنگی روز و آثار کوتاه سینمایی بر اساس قصه های قرآنی می تواند تاثیر ویژه ای داشته باشد.

به گزارش مهر، اختتامیه دوازدهمین مسابقات هنر و ادبیات دینی با حضور دکتر مظاهری معاون فرهنگی دانشگاه آزاد، دکتر فرزانه رئیس مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت و جمعی ار برگزیدگان این مسابقات در دانشگاه آزاد شهرری برگزار شد.