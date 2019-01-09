توضیحات معاونت حمل و نقل در خصوص خبر ۶ چالش طرح ترافیک جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتشار خبر ۶ چالش طرح ترافیک جدید معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران توضیحاتی در این رابطه ارائه کرد.
پاسخ روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره یکی از ادعاهای مطرح شده، برداشت سقف مبلغ عوارض تردد از حساب شهروندی کاربران، بابت رزرو حق تردد است. این در حالی است که مبلغ برداشتی از حساب شهروندی کاربران بابت رزروهای استفاده نشده، سقف هزینه تردد روزانه (یعنی ۳۶ هزار تومان) نیست، بلکه حداقل هزینه تردد (۱۳۴۴۰ تومان) بوده است. اینکه چرا این مبلغ از حساب شهروندی کاربران کسر میشود، به سقف مجازِ تردد خودروها در محدوده با هدف مهار ترافیک و آلایندگی خودروها بر میگردد و برای جلوگیری از پایمال شدن حق تردد دیگر شهروندان، این کار ضرورت دارد.
توضیح مهر : با توجه به توضیحات ارائه شده، برداشت از حساب شهروندانی که روزی را رزو کرده اند اما وارد محدوده طرح ترافیک نشده اند، تایید شده است.
از دیگر ادعاهای مطرح شده، کاهشی بودن روند درآمدهای ناشی از طرح ترافیک در سال ۹۷ است. در پاسخ باید گفت: اولا هدف از اجرای طرح ترافیک جدید، کنترل ترافیک و در حد امکان کاهش آلودگی هوا بوده است، نه کسب درآمد بیشتر. نکته جالب اینکه انتقاد از کاهش درآمد توسط کسانی مطرح میشود که در ابتدا مدعی بودند هدف طرح ترافیک جدید، افزایش درآمد شهرداری است! ثانیا روند درآمدهای ناشی از طرح ترافیک جدید، کاهشی نیست و رو به افزایش است. با توجه به اینکه در طرح ترافیک جدید، فروش سالانه حق تردد در محدوده حذف شده و نرخ عوارض بنا به شاخصهایی چون زمان تردد و سطح آلایندگی خودروها به صورت روزانه محاسبه میشود، لذا درآمدها به صورت مقطعی کاهش یافته و از شکل یکباره در اول سال به کل سال منتقل شده است. البته مجموع درآمدهای حاصل از طرح ترافیک جدید از سالهای قبل بیشتر بوده، اما نه به علت افزایش، بلکه به این علت که دیگر از تخلفات خودروهایی که تردد غیرمجاز دارند، چشمپوشی نمیشود و عدالت بیشتری بین همه در برابر قانون مراعات میشود. اما به طور کلی میزان تحقق درآمد تا امروز کمتر از سال پیش بوده که این موضوع با در نظر داشتن اهداف اصلی طرح ترافیک، توجیهپذیر است.
توضیح مهر : این توضیحات تایید کاهش درآمدهای شهرداری از محل طرح ترافیک است و دلیل رد آن مشخص نیست!
یکی دیگر از ادعاهای مطرح شده، مربوط به استعلام عوارض است که گفتهاند وقتی میزان عوارض در دفاتر خدمات الکترونیک استعلام میشود، رقم بدهی طرح ترافیک اعلام نمیشود. لازم به توضیح است که عوارض سالانه خودرو و عوارض طرح ترافیک متفاوت از هم هستند و دفاتر مربوطه هرکدام از آنها را بنا به درخواست شهروندان اعلام میکنند. البته مدیران حوزه معاونت مالی شهرداری درصدد هستند که با ایجاد زیرساختهای لازم الکترونیکی، این دو عوارض را تجمیع و امور شهروندان در این زمینه را تسهیل کنند.
ادعای دیگر، ناعادلانه دانستن طرح ترافیک جدید به واسطه تردد غیر مجاز در محدوده است. تردد غیرقانونی در محدوده طرح، پیش از این نیز وجود داشته است. در طرح ترافیک پیشین، جریمه تردد غیر قانونی در محدوده طرح ۲۰ هزار تومان بود که از مبلغ عوارض تردد در محدوده طرح کمتر بود و این تناقض مسبب گرایش بیشتر به قانونگریزی میشد. در حالی که در طرح ترافیک جدید علاوه بر جریمه، عوارض تردد برای متخلفان محاسبه میشود و این سیاست سبب ترغیب شهروندان به قانونمداری میشود.
توضیح مهر :به تازگی رییس سازمان بازرسی اعلام کرده است : نیروی انتظامی اعلام کرده که شهرداری حق این کار را ندارد و این موضوع مخصوص ناجا و به طور ویژه راهنمایی و رانندگی است که آنها باید ورود کنند. این موضوع هم از موضوع های اختلافی است که نیاز به زمان بیشتری دارد. مواردی که شهرداری اعلام می کند و وجوهی که به بحث عوارض اضافه می کند خلاف قانون اعلام شده است. بنابراین این توضیحات دقیق نیست.
ادعای غیر مستند دیگر، افزایش بار ترافیکی در محدوده طرح است که کاملا با مشاهدات مردمی و میدانی و دادههای مرکز کنترل ترافیک، در تعارض است. بار ترافیکی محدوده و نیز خارج از آن پس از اجرای طرح ترافیک جدید، در نیمه اول و همچنین نیمه دوم سال تا زمان حاضر، کاملا کمتر شده است و حتی مردمی که هر روز در محدوده طرح ترافیک تردد دارند نیز این تغییر را کاملا احساس میکنند. اما به نظر میرسد که برخی عزیزان منتسب به شورای شهر، در این زمینه عمدا قصد دارند مطالب را وارونه جلوه دهند.
توضیح مهر : پاسخ به این بخش از سخنان دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل وشورای شهر تهران هم بدون مستند و آمار است.
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