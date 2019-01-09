پرند ظرفیت تبدیل به پایتخت تجاری ایران را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن نوروزی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه شهردار پرند طی سخنانی گفت: در سیاست های کلی شهرسازی که در سال ۸۹ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مکان یابی توسعه شهرها در چارچوب آمایش سرزمینی و اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی، آب و خاک و ایمنی در زیرساخت ها و شبکه های شهری مهم است.

وی گفت: تعیین کالبد شهرها و تاکید بر هویت ایرانی- اسلامی و امکانات زیست محیطی و اقلیمی در این سیاست های شهرسازی اهمیت فراوانی دارد، باید منابع پایدار برای توسعه و عمران شهری و روستایی اهمیت دارد و باید هویت تاریخی شهر و روستا حفظ شود و از حاشیه نشینی جلوگیری کرد.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی افزود: پرند از شهرهایی است، که ۳۰ سال از عمر آن می گذرد، اما در یکی از بهترین مناطف استان تهران شکل گرفته و از طرفی به فرودگاه امام خمینی(ره) و از طرفی به ساوه و از طرف دیگر به رباط کریم و شهریار متصل است و می تواند با درایت شهردار و سرمایه گذاری پایدار برای شهردار جدید و استان تهران آبرو باشد.

نوروزی گفت: پرند از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) با جهان متصل است و در دهانه مرزی قرار دارد، در این شهر با کوه های موجود در شمال شهر و از طریق ایجاد دریاچه مصنوعی و تحولات مربوط به آن می تواند گام های توسعه ای را طی کند، پرند، تهران کوچک است، مسکن مهر در آن ساخته شده و هم برج و هم مناطق ویلایی و آپارتمان های چند طبقه دارد.

وی گفت: پرند ظرفیت ایجاد پایتخت تجاری ایران و استقرار چند وزارتخانه تجاری و صنعتی در این شهر را دارد و نیز می تواند بیمارستان های پیشرفته ای داشته باشد، تا گردشگری سلامت در آن شکل بگیرد.