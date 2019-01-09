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۱۹ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۱۲

لیگ برتر والیبال؛

شکستی دیگر برای دورنای ارومیه رقم خورد/ایگور به تماشای بازی نرسید

شکستی دیگر برای دورنای ارومیه رقم خورد/ایگور به تماشای بازی نرسید

تیم پیکان تهران در هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر والیبال میزبان دورنای ارومیه بود و با نتیجه سه بر یک این تیم را شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر والیبال امروز با برگزاری شش دیدار در حال پیگیری است که خانه والیبال تهران میزبان دو تیم پیکان و دورنای ارومیه بود.

شاگردان محمد ترکاشوند در تهران موفق شدند با نتیجه سه بر یک تیم قعرنشین و بدون پیروزی دورنای ارومیه را شکست دهند تا دورنا همچنان تیم بدون پیروزی رقابت ها باشد.

نتایج ست شماری:
ست نخست:
۲۸ بر ۲۶ به سود پیکان

ست دوم:
۲۶ بر ۲۴ به سود درنای ارومیه

ست سوم:
۲۵ بر ۲۲ به سود پیکان تهران

ست چهارم:
۲۵ بر  ۱۷ به سود پیکان تهران

ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان که بامداد امروز وارد تهران شد قرار بود این رقابت را از نزدیک تماشا کند اما جلسه او که از ساعت ۱۴ در فدراسیون والیبال با افشین داوری سرپرست فدراسیون برگزار شد همچنان ادامه دارد و کولاکوویچ برای تماشای این دیدار حاضر نشد.

کد مطلب 4508825
ساناز سلیمان آبادی

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