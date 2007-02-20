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۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۰۱

در مرحله دوم این رزمایش انجام شد؛

عملیات مقابله با حمله هوایی و انهدام مواضع دشمن فرضی دررزمایش "اقتدار 85"

عملیات مقابله با حمله هوایی و انهدام مواضع دشمن فرضی دررزمایش "اقتدار 85"

عملیات مقابله با حمله ‌هوایی و هلی برد و انهدام مواضع دشمن فرضی پیش از ظهر امروز در مرحله دوم از رزمایش بزرگ "اقتدار 85" با موفقیت انجام شد.

به ‌گزارش خبرنگاراعزامی مهر، در این مرحله از رزمایش ، یگان‌های شرکت‌کننده و واحدهای دفاع هوایی با مراحل پدافند هوایی ، عملیات ضد بالگرد، ضد هواپیما و ضد موشک را از طریق ارتباط با شبکه اینترانت و دیده‌بان بصری اجرا کردند.

در این مرحله، راکت‌ها و موشک‌های دوش پرتاب و انواع توپ‌های ضدهوایی مورد استفاده قرارگرفت و شرکت‌کنندگان به اجرای ماموریت‌های از پیش تعیین شده پرداختند.

در دیگر مرحله از این رزمایش، یگان‌های استتار شده در منطقه به صورت نامتقارن از مواضع پوششی خارج شده و دشمن در حال هلی‌برد را منهدم کردند.

کد مطلب 450885

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