افزایش ۲۲ درصدی استقبال مسافران از قطارهای بین شهری در گلستان

محمدرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باتوجه به تامین ظرفیت به منظور جابجایی مسافر از طریق حوزه ریلی (رفت و برگشت) مردم استان از ابتدای ۹۷ تا پایان آذرماه امسال، ضریب اشغال قطارهای مسافری در حوزه بین شهری و حومه ای نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب بالغ بر ۲۲ و ۱۸ درصد رشد داشته است.

قربانی افزود: این افزایش در درجه اول بیانگر تمایل مردم استان به بهره گیری از ضریب ایمنی و امنیت بالای حمل و نقل ریلی در مقایسه با خطرات جاده ای است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از نکات حائز اهمیت که موجب تشویق مسافران به استفاده از حمل و نقل ریلی است، پائین بودن هزینه با توجه به میزان تنوع و کیفیت خدماتی که در ایستگاه های مسافری و حین سفر به مسافران ارائه می شود.

قربانی یاد آور شد: پیش بینی می شود با توجه به ظرفیت ایجاد شده و افزایش آگاهی مردم در خصوص ویژگی های مسافرت از طریق حمل و نقل ریلی و همچنین تلاش های صورت گرفته در راستای کنترل و بهبود مستمر کیفیت و تنوع خدمات قابل ارائه به متقاضیان سفر، شاهد افزایش روند رو به رشد سفرهای ریلی و انتقال هرچه بیشتر ترافیک جاده ای به خطوط راه آهن یعنی حمل و نقل سبز باشیم.