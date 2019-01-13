بودجه ۹۷ احزاب هنوز پرداخت نشده/رایزنی برای سهم احزاب در بودجه ۹۸

حسین کنعانی مقدم رئیس کمیته اطلاع‌رسانی خانه احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال«چرا فقط بودجه سال ۹۶ به خانه احزاب تزریق شد؟»، گفت: این ۲ میلیارد، مال سال ۹۶ بود و هنوز بودجه ۹۷ را واگذار نکردندو همچنان در حال پیگیری هستیم.

وی افزود: در بودجه سال ۹۸ باید قاعدتا بودجه احزاب دیده شده باشد و پیگیری کردیم که این کار انجام شود.

عضو شورای مرکزی خانه احزاب همچنین در پاسخ به این سوال که آیا پس از برگزاری مجمع عمومی، ریاست خانه احزاب به اصولگرایان واگذار می شود؟، گفت: بله- براساس توافقی که قبلا انجام شده بود تصمیم گرفته شد ریاست دوره ای باشد و در هردوره یک نفر از سه جریان اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل ریاست را برعهده خواهند گرفت و در دوره جدید(دوره هفتم)مجددا خانه احزاب در اختیار اصولگرایان قرار خواهد گرفت.

کنعانی مقدم در پاسخ به این سؤال که آیا از ریاست اصلاح‌طلبان در خانه احزاب راضی بودید؟، افزود:همه دوستان متناسب با شرایط و امکاناتی که در اختیار داشتند فعالیت کردند ازاین‌رو هر سه نفر موفق بودند پایه‌های خانه احزاب را مجدداً بنا کنند اما اینکه آیا خانه احزاب توانسته مأموریت خود را درباره مسائل صنفی احزاب، تضارب آراء ایجاد وحدت و همدلی و مشارکت سیاسی احزاب در مسائل مختلف کشور انجام دهد باید بگوئیم هنوز فاصله زیادی داریم.

وی خاطرنشان کرد:غفوری فرد در شرایطی رئیس شد که تازه خانه احزاب شکل‌گرفته بود و سختی‌های خود را داشت چراکه خانه احزاب مجدداً شروع به کار کرد و در آن مقطع تلاش خود را برای تثبیت خانه احزاب و در اختیار گذاشتن مکان اختصاصی خانه احزاب اختصاص داد؛ در دوره ریاست اعتدال‌گرایان در خانه احزاب هم حشمتیان نیز شاهد برگزاری مجامع و همایش‌های فصلی و آغاز به کار خانه احزاب در سراسر کشور بودیم.