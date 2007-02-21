تشکیل شورای تجاری بین ایران و قزاقستان

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، سفیر قزاقستان در ایران با بیان مطلب فوق صبح امروز در نخستین همایش تخصصی و بازرگانی مازندران در دانشگاه شمال آمل گفت: قزاقستان هم اکنون در مناطق آزاد تجاری خود با ارائه تسهیلات ویژه برای تجار و سرمایه گذار ایرانی آمادگی کامل برای گسترش و تحکیم این همکاری‌ها شد.

وی برگزاری نمایشگاه‌ها و تهیه طرح های مشترک برای اجراء در دو کشور را از مهم ترین گام‌های تجار و بازرگانان ایرانی و قزاقی خواند و تصریح کرد: ساخت سیلوی مشترک گندم و سوآپ نفت در بندر امیرآباد بهشهر از جمله این طرح ها است.

اوتنبایف ، سفیر قزاقستان با اشاره به توانمندی‌های مازندران در بخش های تولید و عرضه محصولات کشاورزی خاطر نشان کرد: با ایجاد مرکزعرضه محصولات کشاورزی با 50 هزار متر مربع مساحت در قزاقستان، مازندران می تواند در گام نخست سالانه 50 هزار تن سبزی و سیفی جات به قزاقستان صادر کند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران نیز با اشاره به دیدار تجار و بازرگانان سه استان شمالی کشور با مسئولان قزاقی، طرفین بر گسترش همکاری‌های چند جانبه و افزایش مناسبات همکاری‌ها تاکید کردند.