طرح حمل و نقل همگانی موجب تحول در جنوب شهر قزوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی مطالعات اولیه اجرای طرح توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD) در شهر قزوین روز چهارشنبه در استانداری قزوین برگزار شد.

وحید علیقارداشی در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از مطالعات اولیه انجام شده اظهارداشت: با اجرای این طرح فضای شهری در منطقه جنوب قزوین تحول اساسی خواهد کرد و با ایجاد مجموعه های رفاهی، تفریحی و اقامتی زمینه جلب گردشگری هم فراهم می شود.

وی اضافه کرد: یک سری امکانات جابجایی هم داریم که اتصال شهروندان برای دسترسی به بویین زهرا، مرکز شهر، شمال شهر نیز فراهم خواهد شد و نقطه مهمی در توسعه شهری است.

علیقارداشی بیان کرد: با اتصال این طرح به خیابان سپه زمینه دسترسی اسان وروان به بافت تاریخی هم فراهم می شود و برای اجرای سیستم تراموا هم نکات لازم مورد تو. جه قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: در طرح ترافیکی باید فرآیند تصویب در شورای عالی معماری و شهرسازی تسریع شود و محدوده های اضافه شده مورد توجه قرار گیرد و یک رینگ هم در محدوده ایستگاه طراحی شده که باید تسریع شود.

مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت بر تاسیسات زیربنایی راه آهن یادآورشد: این کاردولتی نیست و باید فقط بخش خصوصی وارد کار شود و حیات و بقای این کار متکی به ورود بخش خصوصی است البته با حمایت های دولتی باید آن را جذاب کنیم تا بخش خصوصی راغب باشد در آن مشارکت کند.

وی بیان کرد: ۲۴ پروسه در طرح لحاظ شده و با حفظ یکپارچگی طرح امیدواریم به اهداف تعیین شده برسیم.

علیقارداشی گفت: مطالعات نظری طرح تی او دی سال قبل ارایه شد و دستاوردهای طرح همسو با توسعه حمل و نقل کشور و توسعه شهر قزوین است و محور تاریخی را تقویت می کند و امکان حضور سرمایه گذار داخلی و خارجی را هم دارد.

وی بیان کرد: انسان مداری و هم پیوندی کامل با کالبد شهری از دیگر ویزگی های این طرح است و تلاش شده تا معماری ایستگاه راه آهن قزوین که از آثار ثبت شده در فهرست ملی است در مجموعه یکپارچه و هماهنگ با توسعه حمل و نقلی بخوبی حفظ شود.

این کارشناس تصریح کرد: توجه به نکات پیرامونی، چشم انداز داخلی و خارجی ایستگاه، باغستانهای اطراف و بافت فرسوده در طرح دیده شده و در بازشناسی مشخص شده اراضی کشاورزی اطراف ایستگاه با طرح سازگار است.

وی اطظهارداشت: عناصر تاریخی مهم شهر یک ظرفیت برای شکوفایی است و این پروژه در ۸ دیسیبلین و گروه اصلی مورد بررسی قرار گرفته و دستاورد طرح یرای ارایه به سرمایه گدار تهیه شده است.

علیقارداشی اظهارداشت: پتانسیل دانشگاهی قزوین بسیار قوی است و با داشتن صنایع دستی و شیرینی سنتی و فرش دستباف که از برندهاست باید ظرفیتی برای عرضه آن در ایستگاه فراهم شود که در طراحی انجام شده فضا برای امور تجاری و اقتصادی بخوبی مهیا می شود که برای دانشجویان، جوانان و استارت آپ ها هم فراهم شده است.

وی گفت: مطالعه ترافیک شهری و کاربریها تعریف شده، وضعیت فضای سبز و مسیر دوچرخه و فضای تاریخی مورد توجه قرار گرفته است.

علیقارداشی اظهارداشت: باید یک هسته تعریف شود در شعاع ۲۰۰ متری و ۸۰۰ متری برای دسترسی عابر و دوچرخه که ۲۰ هکتار محدوده طرح است و باید ارتباط درون شهری برقرار شود.

وی اضافه کرد: در چشم انداز ۱۴۱۵ با اجرای این طرح و نیز بهره برداری از چند پروژه مهم مانند راه آهن قزوین به رشت، راه آهن اردبیل و ارومیه، قزوین به زنجان و تبریز و تهران از این ایستگاه شش میلیون مسافر عبوری خواهیم داشت و درترافیک حومه ای نقش تعیین کننده ای ایفا خواهد شد و محور کاربری حومه ای هم پیش بینی شده است.