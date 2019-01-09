عفاف قبل از اینکه یک مفهوم فقهی باشد یک موضوع اخلاقی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد غروی در نشست علمی کرسی ترویجی فقه عفاف، حلقه مفقوده در تبویب فقه که عصر چهارشنبه به همت نمایندگی قم بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد، با اشاره به لزوم ورود به فقه متعارف، افزود: باید با چارچوب فقهی مواردی که در نظر داریم آشنا باشیم؛ برای مثال باید در مورد عفاف بدانیم که اولاً عفاف قبل از اینکه یک مفهوم فقهی باشد، یک مفهوم اخلاقی است.

وی با بیان اینکه روایات زیادی در بحث عفاف مطرح شده است، افزود: روایات مطرح شده در بحث عفاف بیانگر مفهوم اخلاقی مانند، تقوا، توکل و غیره است که البته دارای لوازم و ملزومات خاص خود است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: گاهی یک پژوهشگر موضوعی را مانند عفاف مطرح می‌کند، تقسیم بندی‌های خود را انجام می‌دهد و هیچ مشکلی هم ندارد، اما وقتی بخواهیم در قالب فقه آن را ارائه کنیم باید چارچوب و ضوابط مختص به فقه را رعایت کنیم.

وی با تأکید بر اینکه باید به مسئله عفاف توجه ویژه‌ای داشت، افزود: باید مباحث اخلاقی، اجتماعی و فقهی را با بهره‌گیری از کتاب و سنت به صورت منسجم جمع آوری کنیم که لازم است برای این جمع آوری چارچوب را به خوبی بدانیم.

آیت الله غروی در ادامه بیان کرد: باید بدانیم که مسئله عفاف فقط یک موضوع فقهی نیست بنابراین باید در این زمینه توجه داشته باشیم.