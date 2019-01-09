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۱۹ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۱۱

نماینده ولی‌فقیه در سمنان:

شورای فرهنگ عمومی استان سمنان محلی برای حل مشکلات مردم باشد

شورای فرهنگ عمومی استان سمنان محلی برای حل مشکلات مردم باشد

سمنان-نماینده ولی‌فقیه در سمنان ضمن بیان اینکه می‌بایست با فراهم کردن شرایط معیشت مطلوب مردم زمینه را برای نشاط اجتماعی ایجاد کرد، گفت: شورای فرهنگ عمومی استان محلی برای حل مشکلات باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد شاهچراغی عصر چهارشنبه در شورای فرهنگ عمومی استان سمنان به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی می‌تواند محلی برای حل مشکلات در استان باشد، ابراز داشت: بسیاری از هنجارهای نادرست و مشکلات موجود می‌تواند در شورای فرهنگ عمومی مطرح شود قطعاً بیان این موضوعات و کمک گرفتن از مسئولان ذی‌ربط می‌تواند راهگشای رفع این چالش‌ها شود.

وی بابیان اینکه از شورای فرهنگ عمومی می‌توان به‌عنوان اتاق فکر استفاده کرد، افزود: انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط و مؤثر در امور فرهنگی نیز با ارائه چالش‌های حوزه کاری خود به بیان راه‌حل‌ها بپردازند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان بابیان اینکه برخی سنت‌ها و فرهنگ‌ها شرایط را برای جوانان پیچیده می‌کند، ابراز داشت: مسئولان می‌بایست شرایط را برای ازدواج جوانان تسهیل کنند و با تحقق این گام مشکلات بسیاری از جوانان حل خواهد شد.

آیت‌الله شاهچراغی اضافه کرد: یکی از معضلات موجود در جامعه طلاق به شمار می‌رود که امروز گریبان گیر بخش عمده یا از جامعه شده و حل آن نیازمند واکاوی شناخت علت‌های طلاق است که در شورای فرهنگ عمومی می‌بایست برای رفع مشکلات این معضل اجتماعی چاره‌اندیشی شود.

کد مطلب 4508915

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