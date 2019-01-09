گردشگری شرق مازندران را از بن بست توسعه خارج کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی ظرفیت های گردشگری شرق مازندران با اشاره به اینکه در آستانه تدوین برنامه جامع گردشگری در شرق استان قرار داریم خواهان تلاش مسئولان برای اجرایی شدن این برنامه شد.

وی افزود: امیدواریم برنامه جامع توسعه گردشگری در شرق استان اجرایی شد زیرا شرق مازندران به دلیل نبود زیرساخت های مناسب گردشگری، شمار گردشگران شرق استان کمتر از غرب مازندران است.

وی عنوان کرد: شرق مازندران را باید از بن بست توسعه گردشگری خارج کنیم زیر ظرفیت های خوبی در منطقه وجود دارد و این بخش می تواند منجر به توسعه اشتغال شود.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس با بیان اینکه گردشگری در شرق مازندران رها شده است تصریح کرد: حتی سرویس گردشگری مناسبی در شرق مازندران وجود ندارد و باید نسبت به توسعه زیرساخت ها ایجاد شود.

شاعری یادآور شد: بهترین امکانات گردشگری، پارک های جنگی، آثار میراثی و طبیعی در شرق مازندران وجود دارد ولی توجهی به آن نمی شود و جلوی بازدید گردشگران را گرفته ایم.

عضو مجمع نمایندگان مازندران با بیان اینکه بهترین زیرساخت ها در محور جنگلی ناهارخوران ایجاد شده است افزود: می طلبد که امکاناتی مشابه آن در باغ عباس آباد ایجاد شود و در کنار ظرفیت ها باید محرومیت های شرق استان نیز دیده شود.

وی با اشاره به طرح گردشگری قرمرض تصریح کرد: شهرداری به دلیل کمبود اعتبار نمی تواند به اجرای طرح در آن بپردازد.

وی هماهنگی را عنصر مفقوده در ایران برشمرد و گفت: امکاناتی زیادی در حوزه گردشگری وجود دارد که از آن بهره گیری لازم صورت نمی گیرد.

شاعری با اشاره به طرح تنفس جنگل گفت: متاسفانه نکاچوب، جنگل و درختان جنگلی را با بولدزر خراب می کند و کسی به فکر منابع طبیعی نیست.