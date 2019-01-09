لزوم تغییر نگاه آب و برق خوزستان در اجرای طرح پرورش ماهی در قفس

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله حقیقی عصر امروز در ستاد شیلات خوزستان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با موافقت وزارت نیرو مجوز اجرای طرح پرورش ماهی در قفس به میزان ۶ هزار تُن در حوضچه سد رئیسعلی دلواری دشتستان صادر شده است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح پرورش ماهی در قفس به میزان یک هزار تن در سد کارون ۴ صادر شده است، افزود: این مجوزها نشان دهنده فعال بودن طرح پرورش ماهی در قفس است.

قائم مقام رئیس سازمان شیلات ایران و مجری طرح پرورش ماهی در قفس کشور تأکید کرد: برای اجرای طرح پرورش ماهی در قفس در خوزستان، باید سازمان آب و برق استان از موضع نگاه با محوریت اجرایی نشدن به نگاه با محوریت اجرایی شدن طرح به موضوع ورود کند.

حقیقی با بیان اینکه خوزستان در زمینه تولید ماهی سردآبی رتبه ۲۵ کشور و همچنین در تولید و پرورش میگو مقام پنجم را دارد، گفت: این استان

باید در اجرای طرح پرورش ماهی در قفس با کمک مشاور و راهکارهای ارائه شده، حرکت خوبی را انجام دهد.

وی ادامه داد: در خوزستان پتانسیل زیادی برای پرورش ماهیان خاویاری وجود دارد و حتی می توان اعلام کرد که این استان دو برابر استان های شمالی در این زمینه از استعداد بهره مند است.

قائم مقام رئیس سازمان شیلات ایران و مجری طرح پرورش ماهی در قفس کشور با بیان اینکه سال گذشته ۲ هزار تُن گوشت و ۵ تن خاویار در کشور تولید شده است، اظهار کرد: ۱۳۵ تن از گوشت و بخشی از خاویار تولید شده به خوزستان اختصاص داشت.

حقیقی تأکید کرد: با پرورش ماهیان خاویاری در خوزستانمی توان تحولی در آبزی پروری در این استان ایجاد کرد چراکه این گونه ارزش بورسی و صادراتی بسیار خوب و بالایی هم دارد.