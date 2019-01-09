عذرخواهی وزیر کشور از استانداران جدید

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی بعدازظهر چهارشنبه پیش از تشرف به حرم مطهر رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با اجرای این قانون تعدادی از استانداران مشمول اجرای آن شدند که حق این بود که خودم شخصا در مراسم تکریم و معارفه آن ها حضور پیدا کنم.

وی افزود: به دلیل مشغله کاری و تعدد سفرها ، از تمامی استانداران و نمایندگان ولی فقیه در استان ها که متقاضی حضور بنده در مراسم تکریم و معارفه استانداران بودند عذر خواهی می کنم.

وزیر کشور بیان کرد: با بیان اینکه خراسان رضوی آخرین استانی است که استاندار آن معارفه می شود و به نمایندگی از تمامی استانداران در مشهد الرضا (ع) حضور یافتم.