  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۹ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۴۸

در جمع خبرنگاران عنوان شد؛

عذرخواهی وزیر کشور از استانداران جدید

عذرخواهی وزیر کشور از استانداران جدید

مشهد- وزیر کشور گفت: مشغله کاری باعث شد نتوانم در تودیع و معارفه استانداران جدید حضور یابم و از آنها عذرخواهی می کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی بعدازظهر چهارشنبه پیش از تشرف به حرم مطهر رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با اجرای این قانون تعدادی از  استانداران مشمول اجرای آن شدند که حق این بود که خودم شخصا در مراسم تکریم و معارفه آن ها حضور پیدا کنم.

وی افزود: به دلیل مشغله کاری و تعدد سفرها ، از تمامی استانداران و نمایندگان ولی فقیه در استان ها که متقاضی حضور بنده در مراسم تکریم و معارفه استانداران بودند عذر خواهی می کنم.

وزیر کشور بیان کرد: با بیان اینکه خراسان رضوی آخرین استانی است که استاندار آن معارفه می شود و به نمایندگی از تمامی استانداران در مشهد الرضا (ع) حضور یافتم.

کد مطلب 4508946

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها