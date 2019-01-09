تخلیه پساب های نیشکر برای کشاورزان مشکل ساز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نبی الله خون میرزایی عصر امروز در جلسه ستاد شیلات خوزستان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به کاهش پرورش ماهی گرمابی و میگو اظهار کرد: میزان تولیدات فعلی در سال جاری با توجه به کمبود آب موجود رقم خوبی است.

وی، تداوم در تولید را یکی از دستاوردهای اداره کل شیلات خوزستان در سال جاری برشمرد و افزود: پرورش ماهی و میگو در استخرهای خاکی با استفاده از پساب در نیشکر میرزا کوچک خان و پرورش این آبزیان در استخرهای بتنی در نیشکر دهخدا تجربه خوبی اداره کل شیلات خوزستان در سال جاری بود.

خون میرزایی بیان کرد: راه اندازی مرکز آموزشی شیلات در اروند کنار، برگزاری دوره های متعدد با حضور مدرسان خارجی برای بهره برداران و همچنین تأمین تسهیلات صندوق توسعه ملی برای فاز دوم مجتمع پرورش ماهی آزادگان از دیگر اقدامات انجام شده بود.

مدیرکل شیلات خوزستان، کلنگ زنی پرورش ماهی در اندیکا، کلنگ زنی عملیات اجرایی احداث زیرساخت های یک مجتمع پرورش ماهی در هندیجان و لایروبی کانال های آبرسانی مجتمع های پرورش ماهی آبادان را از دیگر اقدامات این اداره برشمرد و گفت: تداوم ساخت اسکله آبادان به عنوان یکی از اسکله های ملی با تأمین اعتبار از سوی شیلات کشور از دیگر اقدامات اداره کل شیلا خوزستان است که پیشنهاد شده تا با همکاری تأمین مالی منطقه آزاد کاربری آن به صیادی و تفریحی تغییر پیدا کند.

وی ادامه داد: پرورش ماهی در بندهای خاکی منابع طبیعی با توجه به بند هفت مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی استان و امضای تفاهمنامه بین سازمان جنگل ها و مراتع با شیلات، صدور مجوز تأمین آب برای مجتمع یک هزار متری هندیجان و همچنین بهسازی خور دورق شادگان نیز جزء اقدامات این اداره کل هستند.

خون میرزایی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۱ درصد پست های شیلات خوزستان با تصدی و بیش از ۴۸ درصد بدون تصدی هستند، انتقاد کرد: در برخی نقاط تخلیه حجم بالای پساب های نیشکر برای زمین های همجوار از جمله کشاورزان و شهرک های صنعتی مشکل ساز شده است.