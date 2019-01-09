  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۹ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۲۶

جام ملت های آسیا - امارات؛

قطر جام هفدهم را با پیروزی برابر لبنان آغاز کرد

قطر جام هفدهم را با پیروزی برابر لبنان آغاز کرد

تیم ملی فوتبال قطر در نخستین دیدار خود در رقابتهای جام ملت های آسیا برابر لبنان به برتری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های مرحله گروهی جام ملت های آسیا و از گروه پنجم این مسابقات شامگاه امروز چهارشنبه تیم ملی فوتبال قطر در شهر العین امارات به مصاف تیم ملی لبنان رفت و به برتری ۲ بر صفر رسید.

قطری ها که میزبان بعدی رقابتهای جام جهانی هستند در این دیدار نمایش بهتری نسبت به حریف داشتند و توانستند توسط بسام هشام در دقیقه ۶۵ و معزعلی در دقیقه ۷۹ دروازه تیم ملی لبنان را باز کنند.

در این گروه تیم ملی فوتبال عربستان در نخستین بازی خود پرقدرت ظاهر شد و توانست کره شمالی را با چهار گل شکست دهد و صدرنشین شود.

کد مطلب 4508963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها