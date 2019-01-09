قطر جام هفدهم را با پیروزی برابر لبنان آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های مرحله گروهی جام ملت های آسیا و از گروه پنجم این مسابقات شامگاه امروز چهارشنبه تیم ملی فوتبال قطر در شهر العین امارات به مصاف تیم ملی لبنان رفت و به برتری ۲ بر صفر رسید.

قطری ها که میزبان بعدی رقابتهای جام جهانی هستند در این دیدار نمایش بهتری نسبت به حریف داشتند و توانستند توسط بسام هشام در دقیقه ۶۵ و معزعلی در دقیقه ۷۹ دروازه تیم ملی لبنان را باز کنند.

در این گروه تیم ملی فوتبال عربستان در نخستین بازی خود پرقدرت ظاهر شد و توانست کره شمالی را با چهار گل شکست دهد و صدرنشین شود.