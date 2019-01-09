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۱۹ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۳۱

بعداز اتمام اردوی کیش

کاروان تیم فوتبال ماشین سازی به تبریز بازگشت

کاروان تیم فوتبال ماشین سازی به تبریز بازگشت

تبریز- کاروان تیم فوتبال ماشین سازی بعداز اتمام اردوی کیش به تبریز بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ماشین‌ سازان که اردوی آماده‌ سازی خود را برای حضور در نیم‌فصل دوم لیگ برتر فوتبال در جزیره کیش برپا کرده بودند، عصر امروز چهارشنبه و بعد از ۱۱ روز به این اردو خاتمه بخشیدند و به تبریز برگشتند.

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در این اردو ضمن برگزاری تمرینات فشرده، دو دیدار تدارکاتی هم انجام دادند که حاصل آنها تساوی یک بر یک با مس کرمان و پیروزی ۶ بر صفر مقابل پرسپولیس کیش بود.

برنامه ادامه تمرینات شاگردان محمدرضا مهاجری بعد از حضور در خانه اعلام خواهد شد.

این نماینده فوتبال تبریز در پایان نیم‌فصل اول لیگ برتر فوتبال با ۱۴ امتیاز در مکان سیزدهم جدول رده ‌بندی قرار گرفت.

کد مطلب 4508964

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