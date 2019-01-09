پیروزی شهرداری تبریز برابر پیام/ششمین برد شاگردان بناکار رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بازی های هفته چهارم دور برگشت لیگ برتر والیبال دو تیم شهرداری تبریز و پیام مشهد عصر امروز چهارشنبه در سالن شهید اقدمی تبریز به مصاف هم رفتند که تیم تبریزی به سختی توانست حریفش را شکست دهد.

والیبالیست های شهرداری تبریز در این بازی نزدیک و حساس، ست های دوم و چهارم و همچنین پنجم را به ترتیب ۲۶بر ۲۴، ۲۵ بر۲۱ و ۱۷ بر ۱۵ بر حریف خود غلبه کردند و ست های اول و سوم را نیز به ترتیب ۲۰ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ واگذار کردند تا در نهایت، این بازی با نتیجه ۳ بر۲ به سود تیم شهرداری تبریز به پایان برسد.

با این نتیجه شاگردان عادل بناکار انتقام شکست دور رفت خود را از این مشهدی گرفتند.

هم اکنون تیم والیبال شهرداری تبریز با شش برد همچنان در رده دهم و تیم پیام مشهد با ۹ برد در رده ششم جدول لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور جای گرفتند.