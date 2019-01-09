وزیر کشور با امام جمعه مشهد دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی چهارشنبه شب در ادامه برنامه های سفر خود به مشهد با حضور در دفتر امام جمعه مشهد با آیت الله سیداحمدعلم الهدی دیدارو گفتگو کرد.

امام جمعه مشهد در این دیدار گفت: اگر مدیریت استان به گونه ای پیش برود که وضع اقتصادی مردم در معیشت بهبود یابد، بسیاری از مشکل‌ها حل خواهد شد.

وی افزود: در مشهد جریان قدرت و ثروتی وجود دارد که با این شرایط، آنان هر روز ثروتمندتر می‌شوند و فقرا روز به روز فقیرتر م شوند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: رسانه‌ها در مواجهه با موضوعات اقتصادی و اجتماعی از منظر سیاسی آن را مورد بررسی قرار می‌دهند که این کار اصل موضوع را به حاشیه می‌برد و نوع بیان خبر در صداوسیما نیز نیاز به اصلاح دارد و باید به سمت اخبار تحلیلی برود.