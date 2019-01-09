نحوه طرح ریزی عملیات ضربت ذوالفقار/ میمک چگونه آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر غلامعلیان امشب در برنامه مانگه شو استان ایلام در خصوص نحوه طرح ریزی عملیات ضربت ذوالفقار در منطقه میمک مهران اظهار داشت: با کالبد شکافی در عملیات ذوالفقار بایستی به سه ماه قبل از عملیات میمک و عملیات پاسگاه سنگی اشاره کرد.

وی افزود: عملیات پاسگاه سنگی در حقیقت یک مبدا عملیاتی برای تصرف ارتفاعات میمک بود، بعد از تصرف ارتفاعات میمک در ۱۸ شهریور سال ۵۹ یعنی قبل از آغاز رسمی جنگ تحمیلی گروه های تیپ یک لشکر ۸۱ به فرماندهی امیر سهرابی از همان موقع طرح ریزی عملیات ضربت ذوالفقار را در ذهن خود تداعی کردند.

وی ادامه داد: برای این که این عملیات تسهیل شود نیاز به انجام یک عملیات ابتدایی بود، مبنای عملیات نیز عملیات پاسگاه سنگی بود.

وی ادامه داد: طرح ریزی این عملیات به صورتی بود که در آن زمان امکانات ارتش به پیشرفتگی این زمان نبود و گردان تانک را از اسلام آباد حرکت و وارد منطقه می شوند که عملیات پاسگاه سنگی را انجام می دهند.

وی تصریح کرد: این عملیات با موفقیت در دوم مهرماه سال ۵۹ انجام می شود، یعنی دو روز بعد از شروع جنگ تحمیلی اولین عملیات موفقیت آمیز در منطقه پاسگاه سنگی انجام می شود و این منطقه از دست نیروهای بعثی آزاد می شود و سرتاسر دشت لیک که یک دید بسیار خوبی به منطقه دارد به دست نیروهای خودی می افتد که در حقیقت مبنای طرح ریزی عملیات میمک می شود.

غلامعلیان عنوان کرد: طرح ریزی عملیات ضربت ذوالفقار به این شکل بود که فرمانده تیپ یک لشکر زمانی ‌که این عملیات را طرح ریزی می کرد با توجه به مقدوراتی که داشت دو هدف عمده برای عملیات پیش بینی کرد که طرح ارتفاعات میمک و یکی هم شهر مهران که از همان اول اشغال شده بود جزو اهدافی بود که می توانست در طرح ریزی عملیات بر روی آن مانور دهد.

وی افزود: فرمانده تیپ با توجه به مطالعات میدانی گسترده ای که انجام داده بود در نهایت به این نتیجه رسید که ارتفاعات میمک را به عنوان تلاش اصلی انتخاب کند و تلاش اصلی خود را در این منطقه به کار گیرد و برای فریب دشمن از محل تلاش اصلی تصرف شهر مهران را به عنوان تلاش پشتیبان در طرح عملیاتی مد نظر قرار دهد.

وی ادامه داد: فرمانده تیپ با توجه به استعدادهایی که در اختیار داشت با یک ابتکار بی سابقه ای که در فرمانده این عملیات وجود داشت از مدت ها قبل یعنی یک ماه قبل آن منطقه گنجوان یک منطقه ای را که از نظر ارتفاعی تقریبا مشابه ارتفاعات میمک بود به عنوان تمرین برای پرسنل تیم درنظر گرفت و یک ماه تصرف ارتفاعات میمک بر روی ارتفاعات گنجوان تمرین کرد.

وی بیان داشت: همچنین بایستی یادی کنیم از عشایر قهرمانی که در این عملیات کمک دست فرمانده تیپ بودند، یکی از ابتکارات بزرگ فرمانده ما در این عملیات استفاده بسیار مناسب از عشایر بود که در منطقه سرزمینی خود بودند غیور مردان ایل خزل که به نوعی منطقه میمک متعلق به آنها است.

وی گفت: ایشان این افراد را در دو گروهان به استعداد هر گروهان ۱۵۰ نفر و حدود ۳۰۰ نفر از عشایر ایل خزل را با توجه به اشرافیتی که به منطقه داشتند به کار گرفت و به گونه ای که در شب عملیات که این عملیات با رمز یا الله شروع شد اولین یگان هایی که توانستند به ارتفاعات میمک دسترسی پیدا کنند مردم عشایر ایل خزل بودند و به عنوان نیروهای خط شکن وارد ارتفاعات شدند و بعد یگان گروه رزمی ۱۹۵ پیاده مکانیزه در عملیات شرکت کردند.

وی گفت: در نهایت این عملیات به مدت چهار روز طول کشید و ارتفاعات میمک که تصرف شده بود با اقتدار تمام ثتبیت شد و از وجود نیروهای بعثی عراق پاکسازی شد.