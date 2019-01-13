۵ خانه هلال در روستاهای بخش چابکسر رودسر افتتاح می شود

کامیار صالح‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های جمعیت هلال احمر راه اندازی خانه‌های هلال در شهرها و روستاها است، اظهارکرد: خانه هلال مرکزی با ساختار داوطلبی بدون نیروی انسانی رسمی، پیمانی یا قراردادی است که در سطح محلات شهرها و روستاها توسط اعضا، داوطلبان، خیرین و واقفان اداره می شود.

صالح‌پور افزود: در حال حاضر روستاهای لهداربن، سرپل شرقی از بخش مرکزی، کندسر میانده و قاسم آباد سفلی از بخش چابکسر، بیبالان از بخش کلاچای و روستاهای زیاز، شوییل، گیری از بخش رحیم آباد دارای خانه هلال هستند.

وی با بیان اینکه ۵ روستای اوشیان، سیاهکلرود، توسکا محله، چایخانسر و سرولات از بخش چابکسر، آغوزبن کندسر ازبخش رحیم‌آباد مراحل اولیه درخواست تاسیس خانه هلال را انجام داده‌اند، گفت: تاکنون نیز ۲ خانه هلال روستایی در روستای قاسم آباد سفلی و کندسر میانده افتتاح شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر رودسر در ادامه بیان‌کرد: ۵ خانه هلال نیز همزمان با دهه مبارک فجر در بخش چابکسر رودسر افتتاح می شود.

وی به برخی برنامه‌های و اولویت‌های خانه‌های هلال اشاره و تصریح‌کرد: شناسایی، جذب و سازماندهی اعضا، داوطلبان و خیرین در محلات شهرها و روستا، ترویج فرهنگ صلح و نوعدوستی و جامعه عاری از خشونت، ارائه خدمت به نیازمندان، توانمندسازی اعضا از جمله خط مشی فعالیت‌های هلال روستایی و محلات است.